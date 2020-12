Uomini e Donne news, Giovanna Abate nel cast di Miss Italia: il ruolo

L’ex tronista è impegnata in questi giorni in un nuovo progetto ed è stata chiamata a far parte della squadra della nuova edizione del concorso di bellezza: cosa farà

News su Uomini e Donne, anzi su uno degli ex volti del programma. Giovanna Abate è una delle troniste più amate, seppure il suo percorso sia stato più complicato a causa della pandemia. Ma forse allo stesso tempo diverso. Ha avuto modo di conoscere dei ragazzi via chat e passerà alla storia del programma anche come la tronista che ha avuto un corteggiatore mascherato. Alla fine la sua scelta è ricaduta su Sammy, ma la storia non è decollata. I due si sono lasciati non molto bene e da quel momento il nome di Giovanna e quello di Sammy non sono più stati nella stessa frase.

Oggi si torna a parlare di Giovanna non per il gossip infatti, ma per la sua carriera. Per lei infatti oggi è cominciata una nuova avventura e non ha a che fare con il mondo di Uomini e Donne. Giovanna infatti fa parte del cast della nuova edizione di Miss Italia 2020, che andrà in onda solo in streaming quest’anno. Questa edizione del concorso di bellezza è molto social, per questo magari hanno pensato di ingaggiare anche esperti del settore. E chi meglio di una influencer?

Sul profilo Instagram di Miss Italia infatti c’è un post di presentazione di questa edizione in tutte le sue sfaccettature social. Nello stesso post c’è anche il nome di Giovanna Abate, che avrà un ruolo ben preciso. L’ex tronista è stata presentata come ospite speciale che affiancherà il team social della kermesse. Giovanna avrà il compito di raccontare attraverso post e stories tutto ciò che succede durante l’evento. E ha accesso anche al backstage, dove oggi ha già cominciato la sua avventura. Su Instagram infatti Giovanna poche ore fa ha raccontato che di lì a poco avrebbe avuto una importante riunione con il team di Miss Italia e che successivamente sarebbe entrata nel backstage.

Ha mantenuto la promessa e nelle stories ha iniziato a raccontare cosa succede. L’influencer ha mostrato le Miss finaliste di questa edizione e ha iniziato a scambiare due chiacchiere con loro. Ha anche mostrato il momento in cui la Miss Italia uscente Carolina Stramare ha parlato con le nuove aspiranti Miss. Giovanna guiderà gli appassionati del concorso di bellezza dietro le quinte fino al giorno della finale, ovvero lunedì a partire dalle ore 16. Sarà possibile seguire l’evento sul sito Web, su Facebook e su YouTube.