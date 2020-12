Miss Italia 2020 dove vederlo, conduttore e giuria: c’è Paolo Conticini

Miss Italia 2020 non salterà l’appuntamento con il suo pubblico quest’anno, ma sarà un’edizione diversa dalle altre. La finalissima è in programma per lunedì 14 dicembre, giorno in cui verrà incoronata la nuova Miss Italia. Ci sarà il passaggio della corona da Carolina Stramare alla nuova Più Bella d’Italia, che verrà scelta tra 23 finaliste provenienti da ogni parte del Paese. La Miss più bella quest’anno verrà eletta in un modo totalmente nuovo e inedito. L’81esima edizione infatti non andrà in onda in televisione, ma sarà disponibile solo in streaming.

Sarà possibile seguire l’edizione 2020 del concorso di bellezza per eccellenza solo sui canali social della manifestazione che porta il nome della famiglia Mirigliani. Da qualche anno è Patrizia Mirigliani a guidare la kermesse e non ha abbandonato il concorso neanche quest’anno, nonostante le difficoltà legate al momento. Ci sono novità anche sul cast di Miss Italia 2020. Pur non andando in onda in tv ci sarà comunque bisogno di un conduttore.

A tal proposito, Tv Blog ha rivelato che a condurre la finale di Miss Italia 2020 sarà Alessandro Greco. Il conduttore ha già guidato il concorso di bellezza lo scorso anno, quando è stato celebrato l’80esimo anniversario di Miss Italia. Ci sono anticipazioni anche sulla giuria dell’edizione numero 81. Tra i nomi dei giurati dovrebbe esserci quello di Paolo Conticini, reduce dal successo a Ballando con le stelle dove si è classificato al secondo posto.

La finalissima di Miss Italia 2020 andrà in scena nello Spazio Rossellini del Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, a Roma. La serata avrà una durata di circa un’ora e mezza: non dovrebbe superare infatti i novanta minuti. Le finaliste di Miss Italia 2020 sono ventitré, di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Questi i loro nomi: