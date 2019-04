Uomini e Donne news, Giorgia ripensa a Luigi: ecco lo sfogo social di lei

Uomini e Donne news: Giorgia ripensa a Luigi Mastroianni

Dopo il lungo percorso intrapreso a Uomini e Donne, Giorgia torna a pensare a quel che ha vissuto. Come ogni appassionato del Trono Classico ben saprà, Luigi Mastroianni non scelse la ragazza siciliana e preferì, invece, Irene Capuano che attualmente è la sua ragazza. Oggi, però, a distanza di tempo ecco che Giorgia fa un passo indietro nei ricordi e, in un modo o nell’altro, ripensa all’ex tronista. I fan sul web iniziano a fantasticare con la mente e tutti pensano che l’ex corteggiatrice si sia innamorata di Luigi e che questa cotta non sia ancora del tutto passata nonostante di tempo ne sia trascorso già abbastanza. Cosa risponderà adesso Giorgia davanti a queste opinioni del pubblico che l’ha seguita in tutto il suo percorso?

Il post che condivide Giorgia sul suo profilo Instagram lascia intendere chiaramente che qualcosa, in cuor suo, è rimasto. Ma, ecco le parole della riccia siciliana che negli studi di Uomini e Donne si è sempre distinta per garbo ed educazione: “Mi è rimasta addosso una strana malinconia. Mi sono stretta al mio corpo solitario e diventavo sempre più triste. Sapevo il motivo di quella tristezza. Avevo voglia d’amore anche io, di carezze, di un cuore in subbuglio”. Davanti a ciò, nessuno sembra avere alcun dubbio in merito a quel che sente Giorgia nei confronti di quel che sarebbe potuto diventare il suo fidanzato. Ma Luigi? Cosa penserà dello sfogo della sua ex corteggiatrice?

Giorgia è ancora innamorata di Luigi Mastroianni?

Nonostante la frase di Giorgia sembra parlar chiaro, non abbiamo ancora nessuna certezza. La ragazza è innamorata di Luigi o si sarà lasciata far prendere da un semplice momento di malinconia? Visto il suo percorso e quanto ha dato nel rapporto che si stava creando con il tronista, la risposta sembra venire da sé.