Uomini e Donne news, Giordano tronista? Mazzochi risponde

Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi non è il nuovo tronista: l’ex di Nilufar risponde al gossip

Nelle ultime ore si sta cercando di capire chi sia il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo Andrea Zelletta e Angela Nasti, il pubblico del Trono Classico attende altri nuovi arrivi. La prossima registrazione è attesa per questo pomeriggio e sono tanti quelli convinti che in studio verrà presentata qualche new-entry. Alcuni fan della trasmissione hanno dato per scontato l’arrivo di Giordano Mazzocchi. L’ex corteggiatore si è lasciato da alcune settimane con Nilufar Addati e tutti ora lo vorrebbero di nuovo in studio in una nuova veste. Il gossip si è sparso sul web a macchia d’olio. Nonostante l’entusiasmo mostrato dagli utenti social, il diretto interessato ha preferito rompere il silenzio e smentire il tutto.

Giordano Mazzocchi non è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La storia d’amore con Nilufar Addati si è conclusa davvero da troppo poco tempo per pensare che il giovane sia pronto a conoscere nuove ragazze. Era quasi impensabile pensare all’eventualità di vedere il maestro di sci arrivare nello studio di Maria De Filippi. In ogni caso, non è detto che questo non accada in futuro, magari nella prossima stagione televisiva. Ad oggi, la smentita di Mazzocchi è stata piuttosto esaustiva:“Buongiorno. Comunque non pensavo io facessi il trono. Grazie per avermelo detto, ci vediamo alla poltrona di casa di nonna alle 14.45. Un bacio a tutti.”

Giordano Mazzocchi, niente trono a Uomini e Donne

Se non è Giordano, chi prenderà il posto di Luigi Mastroianni? Staremo a vedere. Una cosa è certa, menomale che non si tratta di Mazzocchi. Sicuramente, Nilufar Addati non avrebbe assolutamente apprezzato vedere il suo ex salire sul trono dopo così poco tempo dalla loro rottura. Non è un segreto per i fan dell’ex coppia che la giovanissima donna stia ancora cercando di superare la fine della loro bellissima storia d’amore.