Nilufar Addati a ruota libera dopo Giordano: amore, rimorsi, nuova vita

Nilufar Addati a ruota libera dopo Giordano: come sta, l’amore, i rimorsi e quel seno che non le piace

Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, ha da poco chiuso la relazione con Giordano Mazzocchi e oggi ha deciso di svelarsi a ruota libera ai propri fan di Instagram, aprendo alle ormai celebri domande tra le Stories. Tante richieste, tante risposte. Innanzitutto come sta dopo il naufragio della love story? “Bene, super eccitata per questa nuova vita in casa da sola. Tanto tempo da dedicare alle mie passioni e alla mia formazione. Ci sono mille cose che voglio fare, ma come al solito poco alla volta vi racconto tutto”, fa sapere Nilufar che si trasferirà definitivamente a Roma nel futuro prossimo. A proposito del trasloco: al momento è ancora in cerca di una sistemazione in affitto. Si passa poi al capitolo amore.

“Credo ancora nell’amore”

Nilufar crede ancora nell’amore? “Assolutamente sì. Nella vita è normale fare esperienze, chiuderne delle altre”. Dunque nessuna disillusione. Anzi, in lei è ancora viva e salda un’idea “favolistica dell’amore” in cui trovare qualcuno con cui “incastrarsi perfettamente, con cui costruire un futuro e una famiglia“. Prima però bisogna passare dall’innamoramento. Come ci si accorge di essere cotti? “Quando lo senti nelle mani, è una cosa difficile da spiegare a parole ma è l’unica frase che mi viene in mente per spiegarlo. E poi quando il mio senso di protezione è più forte nei confronti dell’altra persona che per me stessa”.

L’ex tronista: “Impossibile dimenticare qualcuno, rifarei il seno”

L’ex tronista si trasferirà a Roma e in molti le hanno chiesto come farà con l’università, visto che è iscritta a Napoli. “Anche qui non frequentavo le lezioni, quindi studierò a Roma e scenderò a Napoli per gli esami”. Si torna al capitolo sentimentale. Si può dimenticare una persona? “Probabilmente battendo molto forte la testa per terra, altrimenti ne dubito. Impossibile è dimenticare, sia in bene che in male. In entrambi i casi è stata esperienza”. Per quanto riguarda i rimpianti? Ne ha? “No, ho qualche rimorso, ma quelli ti formano e ti permettono di diventare negli anni la miglior versione di te”. Infine è arrivata la confessione sul seno, la parte del suo corpo che meno le piace. Nilufar fa sapere che ha pensato ancora di rifarlo, ritenendolo troppo piccolo e largo per la sua figura.