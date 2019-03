Uomini e Donne news, Ginevra torna a Riccione da Claudio: fan spiazzati, il motivo

Uomini e Donne, Ginevra Pisani spiazza i fan: l’annuncio del ritorno a Riccione

Poco fa Ginevra Pisani ha fatto sapere che sta tornando a Riccione. Non sta tornando da Claudio D’Angelo, è bene specificarlo subito. Questa news su Uomini e Donne comunque è un po’ inaspettata, perché sono passate ormai diverse settimane da quando Claudio e Ginevra si sono lasciati. Solo oggi, però, l’ex corteggiatrice ha trovato forse il coraggio di tornare nel suo ex nido d’amore a recuperare le ultime cose. Rivedere la casa, rivedere i luoghi in cui si è vissuto un grande amore che è finito non è semplice. Evidentemente Ginevra ha voluto aspettare un po’ prima di fare questo passo. Il giorno giusto pare sia proprio oggi.

Claudio e Ginevra news, lei scrive su Instagram: “Ci sono cose da recuperare”

“Oggi si parte. Si torna in un posto che avete conosciuto insieme a me due anni fa circa. Treno non ti temo. Mi farete compagnia?”, con questo primo messaggio Ginevra ha già insinuato il dubbio nei fan. I due anni erano un chiaro riferimento alla sua storia d’amore nata a Uomini e Donne. Per questo, approfittando della funzione domande, qualcuno le ha chiesto dove stesse andando. E Ginevra ha risposto così: “Vado nel posto dove ho vissuto circa per due anni. Riccione Beach. Ci sono ancora tante cose da recuperare ed è giusto che ci sia io in prima persona. Questo percorso ormai lo conosco come le mie tasche. Napoli centrale – Bologna centrale – Riccione…”.

Uomini e Donne news, Ginevra e Claudio si rincontreranno?

Ginevra ha fatto intendere che questo viaggio a Riccione è necessario per recuperare della roba. Almeno, questo ci sembra di capire. Starà andando a prendere gli scatoloni preparati da Claudio tempo fa? Forse sì, forse c’è altro da sistemare. Adesso i fan sono curiosi di scoprire se Claudio e Ginevra si rincontreranno durante questa trasferta della ragazza a Riccione…