Uomini e Donne, Claudio D’Angelo: “Si cresce anche così”, l’ultimo gesto su Ginevra

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, l’ex tronista chiude definitivamente la storia

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani non sono più tra le coppie di Uomini e Donne che stanno ancora insieme. A distanza di due anni dalla scelta nello studio di Maria De Filippi, è stata Ginevra a mettere la parola fine a questa storia. Claudio ha dovuto accettare la decisione dell’ex fidanzata, naturalmente, ma non senza aver prima tentato il tutto e per tutto. L’ex tronista è andato a Napoli da Ginevra per chiederle una seconda possibilità, ma lei non ha voluto saperne. Ginevra ha ritenuto opportuno non proseguire la relazione con Claudio a causa di alcune sue mancanze accumulate nel tempo.

Uomini e Donne, Claudio D’Angelo guarda avanti dopo Ginevra

Non sono mancate news su Claudio e Ginevra nei giorni scorsi. Per esempio, Claudio è sembrato pronto a voltare pagina. Lo ha dimostrato ancor di più con il gesto di oggi, reso noto attraverso i social network. L’ex tronista ha preparato gli scatoloni con tutti gli affetti di Ginevra, segno del fatto che è davvero finita. Senza possibilità di ritorno. “Oggi in quei cartoni si chiude un capitolo molto importante della mia vita. Una convivenza di due anni che, a prescindere da tutto, mi ha fatto maturare, capire e riscoprire tante cose”, questo ha scritto Claudio su Instagram sulla foto degli scatoloni. E poi ancora: “Avevo tante paure, pensavo di non essere all’altezza, poi invece ho scoperto che è stato tutto bellissimo. Certo a momenti stancante, ma condividere con qualcuno la propria vita, sempre e comunque, è un qualcosa di unico”.

Claudio e Ginevra news: “Posso dire di essere felice di quello che ho vissuto”

Il messaggio di Claudio sulla fine della storia con Ginevra non termina qui, perché ha aggiunto: “Sembrerà retorica ma quello che alla fine sto capendo da tutta questa storia è che non bisogna mai piangere perché qualcosa è finito ma piuttosto ringraziare perché è successo. E io, al netto del mio cuore non proprio integro, posso dire di essere felice di quello che ho vissuto. Si cresce anche così”. L’ex tronista sta ancora soffrendo, sembra chiaro, però sembra aver accettato la fine del suo amore nato con la scelta a Uomini e Donne.