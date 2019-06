Uomini e Donne news: Ginevra Pisani nel nuovo videoclip di Emis Killa

Uomini e Donne news: Ginevra Pisani nel videoclip di Tijuana di Emis Killa

Continua a ritmo spedito la carriera d’attrice di Ginevra Pisani. Dopo Uomini e Donne, dove ha conosciuto l’ex fidanzato Claudio D’Angelo, la giovane ha deciso di intraprendere gli studi in recitazione. E accanto alla teoria sta affiancando anche la pratica: in questi giorni è stata scelta come una delle protagoniste del nuovo videoclip di Emis Killa. Si tratta di Tijuana, il tormentone estivo del rapper. Ginevra, come vedete nel video più in basso, interpreta una delle amiche di Tijuana, la ragazza di cui parla la canzone del cantante. Una ragazza bella e appariscente, che fa girare la testa a molti uomini. Il videoclip è stato girato a Procida, splendida isola già nota in tutto il mondo grazie al film Il postino di Massimo Troisi.

Ginevra Pisani ringrazia Emis Killa su Instagram

“È ufficialmente online il videoclip del nuovo singolo Tijuana in cui ho fatto una piccola apparizione. Grazie Emis Killa, alla prossima”, ha scritto Ginevra Pisani su Instagram. Oltre a muovere i primi passi come attrice, la napoletana continua a darsi da fare come modella e web influencer.

Ginevra Pisani: addio definitivo a Claudio D’Angelo

Oggi Ginevra Pisani è single: non c’è stato più nessun riavvicinamento a Claudio D’Angelo, nonostante le lettere dell’ex tronista di Uomini e Donne.