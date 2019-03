UeD, Claudio D’Angelo non si arrende: lettera a Ginevra su Di Più

Uomini e Donne: la lettera di Claudio D’Angelo per Ginevra Pisani

Claudio D’Angelo, l’ex tronista di Uomini e Donne, pensa ancora a Ginevra Pisani. E sta facendo il possibile per riconquistare la ragazza che ha lasciato la casa dove hanno convissuto per due anni ed è tornata a Napoli, la sua città natale. Claudio ha deciso di scrivere una lettera a Ginevra pubblicata sul settimanale Di Più, una lettera nella quale si dichiara ancora innamorato della Pisani e pronto a riprendere la loro storia d’amore. L’ex tentatore di Temptation Island non ha nascosto le sue colpe: le mancanze di cui ha sempre parlato Ginevra sono state legate al lavoro di Claudio, che sta per ottenere una qualifica importante e per questo è stato piuttosto impegnato in ufficio negli ultimi mesi.

“Te ne sei andata e mi hai lasciato solo. Se sono così attaccato al lavoro e se ti ho trascurato è perché voglio costruire basi solide per il nostro futuro. Io ti amo ancora“, ha scritto Claudio D’Angelo nella sua missiva pubblicata sulla rivista di Cairo Editore. “Hai ragione, a volte sono troppo serio, preoccupato per il futuro. Ma se hai deciso di lasciarmi per questo posso garantirti che Claudio non è solo quello. Claudio è la persona che ti faceva ridere per le sue battute, è quello che ogni due settimane ti proponeva di fare un viaggio”, ha aggiunto.

Uomini e Donne: Claudio D’Angelo vuole riconquistare Ginevra

“Ginevra, ripensaci. Io voglio che diventi quello che desideri nella tua vita. Ma voglio che tu riesca a diventare quello che vuoi accanto a me, perché io e te insieme siamo una forza e l’amore che ci lega è molto profondo, con quello si può arrivare ovunque”, ha concluso Claudio D’Angelo, ancora innamorato della sua ex corteggiatrice. Come replicherà la Pisani?