Trono Classico, Claudio D’Angelo: “Sono ancora innamorato di Ginevra”

Uomini e Donne Trono Classico, l’ex tronista Claudio D’angelo confessa: “Sono ancora innamorato di Ginevra, ma se lei scappa non posso fare nulla”

Dopo due anni di convivenza è finita tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. La storia tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, proprio subito dopo le feste di Natale, è arrivata al capolinea. A darne la conferma, per primi, sono stati i diretti interessati. Claudio però, intervistato da Giada Di Miceli durante Non succederà più (programma radiofonico in onda su Radio Radio), stasera ha ammesso in diretta di essere ancora molto innamorato dell’ex corteggiatrice. A decidere di chiudere la loro relazione, come ha spiegato lui, è state lei, e forse anche per questo motivo il ragazzo spera in un suo ripensamento. “L’ultimo mese per me è stato un mese difficilissimo” ha dichiarato Claudio “Da parte mia c’è ancora sentimento. Io lo devo ammettere, non posso far finta del contrario, sono ancora innamorato”. In queste settimane, rimasto da solo a casa, l’ex tronista ha raccontato di aver pensato molto ai motivi che hanno spinto Ginevra ad andarsene.

“Lei ha parlato di mancanze da parte mia, non sono mai riuscito a ribattere o a dire come la penso io perché purtroppo quando ami una persona non riesci a parlarne male” ha dichiarato Claudio durante l’intervista. Lo stesso, poi, ha anche aggiunto: “Io ho cercato di rimediare o magari di parlarci però c’è una cosa che lei ha: è molto istintiva, ed è una cosa che a me piaceva tantissimo, però quando l’istinto prevale sulla ragione in questo caso fa male”. Se ci sono speranze che le cose con Ginevra si risolvano? “Quando lei ha preso questa decisione è stata molto drastica. Quando ci siamo rivisti una settimana fa, perché è venuta a prendere le cose a casa mia, io ho visto i suoi occhi e non sono gli occhi di una persona felice. Io ho visto molta confusione e questa confusione un pochino mi ha rincuorato, perché vuol dire che probabilmente non sono completamente dimenticato”.

Ai microfoni di Radio Radio, prima di salutare, Claudio D’Angelo ha voluto ribadire una cosa: “Quando una persona è innamorata, come lo sono io, se ha modo riesce a farlo arrivare all’altro questo amore. Lei ultimamente dubitava su questo, però purtroppo se scappa non posso fare nulla. Ci sono state tante cose belle, io e lei eravamo diventati una cosa sola, eravamo l’uno la spalla dell’altro. Una volta che provi una cosa così non riesci più a tornare indietro. Io in questo mese non ho fatto niente. Non ho fatto serata, non ho avuto esperienze, non sono andato a prendere nemmeno un caffè con nessuno. Perché quando uno è innamorato non pensa ad altro. Se hai vissuto una storia importantissima non la cancelli in un mese e non stai bene dopo 20 giorni. Anche se lei non è qua con me per me è come se ancora ci fosse”.