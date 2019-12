Uomini e Donne News: Ginevra Pisani colpo di scena. Il post per Claudio

Uomini e Donne News, Ginevra Pisani scrive un pensiero per Claudio D’Angelo nel giorno in cui avrebbero dovuto festeggiare il terzo anniversario: le parole che non ti aspetti

Ginevra Pisani sorprende tutti e, nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il terzo anniversario di fidanzamento con Claudio D’Angelo (i due si sono lasciati ormai da diversi mesi), ha pubblicato un post su Instagram per ricordare il grande amore vissuto con l’ex tronista. L’anno scorso, proprio poco dopo aver tagliato il traguardo dei due anni passati al fianco di D’Angelo, la ragazza, che oggi è diventata una delle Professoresse de L’Eredità (Rai1), lasciava il compagno, confidando di aver passato una crisi ‘irreversibile’. L’ex tronista fu molto colpito, sentimentalmente parlando, dalla decisione, pur tuttavia rispettandola. Infatti, stima e affetto non sono mai mancati tra i due ex, anche dopo il naufragio della love story. A ulteriore riprova di ciò è arrivato il post delle scorse ore dell’ex corteggiatrice.

“Ancora oggi molti di voi mi ricordate questa data”, ha esordito Ginevra, riferendosi al giorno che avrebbe dovuto sancire il terzo anno di fidanzamento con Claudio D’Angelo. “Certi momenti – ha proseguito – non si dimenticano mai, neanche dopo anni. Sappiate che io e Claudio, nonostante il tempo trascorso separati, ci rispettiamo e ci stimiamo. Perché quando c’è stato un vero amore, come quello nostro, è così che va ricordato, con un sorriso.” In molti che seguono La Professoressa, intanto, si domandano se sia entrato qualche principe azzurro misterioso nel suo cuore di recente. Motivo? La ragazza su Instagram ha pubblicato poche settimane fa degli indizi che lasciano pensare a un nuovo amore. Identità? Segreta, nel caso il principe ci fosse per davvero.

Uomini e Donne News, Ginevra e quel pensierino al trono

Lo scorso aprile Ginevra, prima di sapere che sarebbe approdata a L’Eredità, non escludeva un ritorno negli studi di UeD. Ruolo ambito? Tronista. “Al Trono mi è capitato di pensarci più di una volta. Dalla sedia rossa c’è un’altra prospettiva, un’esperienza che non ho mai provato. Per me sarebbe un’avventura nuova perché io ho sempre conquistato, non sono mai stata conquistata”, dichiarava l’ex corteggiatrice.