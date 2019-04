UeD, Ginevra Pisani torna a parlare di Claudio D’Angelo: l’intervista

Uomini e Donne, Ginevra Pisani torna a parlare della fine della storia con Claudio D’angelo: da corteggiatrice a tronista? Ecco quali sono i suoi sogni nel cassetto

Di Ginevra Pisani abbiamo scritto ultimamente sopratutto per via della fine della sua relazione con Claudio D’Angelo. I due, subito dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, hanno deciso di andare a vivere insieme e lei, da Napoli, si è trasferita a casa di lui a Riccione. Il loro amore, però, è arrivato adesso al capolinea. A decidere di chiudere la relazione è stata Ginevra e, a Uomini e Donne Magazine, ha spiegato di non avere rimpianti e di aver conservato comunque un buon ricordo di Claudio. Di credere nell’amore non ha smesso, per questo motivo sogna ancora di innamorarsi e di trovare un uomo in grado di farla sentire speciale. Tornare a Uomini e Donne come tronista? L’idea oggi non sembra dispiacere all’ex corteggiatrice.

“Al Trono mi è capitato di pensarci più di una volta. Dalla sedia rossa c’è un’altra prospettiva, un’esperienza che non ho mai provato. Per me sarebbe un’avventura nuova perché io ho sempre conquistato, non sono mai stata conquistata”, ha dichiarato Ginevra Pisani al magazine di Uomini e Donne. Al momento, tuttavia, è anche molto concentrata sulla sua carriera. Sta studiando recitazione e sogna di girare un film o di prendere parte ad una serie. I rapporti attuali con Claudio? La Pisani ha confermato di averlo rivisto quando è tornata a Riccione, ma al momento loro due si sentono solo per “Faccende burocratiche”. Claudio, ha poi aggiunto, è più sereno e sta andando avanti con la sua vita.

Uomini e Donne gossip: la lettera di Ginevra Pisani a Claudio D’Angelo

Oggi Ginevra sembra essere decisa a non ritornare sui suoi passi e a cambiare vita dopo Claudio D’Angelo. Le sue intenzioni, dunque, non sono più le stesse di quelle della lettera pubblicata da Di Più. I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono detti addio una volta per tutte, e difficilmente daranno alla loro storia d’amore una seconda possibilità.