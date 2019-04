Uomini e Donne, la lettera di Ginevra Pisani a Claudio D’Angelo: “Lasciarti è stata la scelta migliore”

Sono trascorse diverse settimane da quando Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati, eppure, ancora oggi, i loro fan sperano in un possibile ritorno di fiamma tra i due. A decidere di chiudere definitivamente, come i ben informati sapranno, è stata proprio lei. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in più occasioni, ha dichiarato di essersi sentita trascurata da Claudio negli ultimi tempi e questo suo pensiero, oggi, lo ha ribadito anche in una lettera pubblicata dal settimanale Di Più. “Ero diventata completamente trasparente per te nell’ultimo periodo“, ha scritto Ginevra. “Tu eri distaccato, a tratti freddo, poco preso […] Dopo in quel bruttissimo ultimo dell’anno in cui mi hai lasciata sola, ho deciso di lasciarti e ancora adesso mi rendo conto di aver fatto la scelta migliore”, ha poi aggiunto.

Ginevra Pisani, nella sua lettera a Claudio D’Angelo, ha parlato anche dei problemi di coppia che l’hanno portata a chiudere la sua storia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? I continui scherzi di Claudio e, come anticipato sopra, la decisione di lui di non raggiungerla a Capodanno per trascorrere le feste insieme (lei si trovava a Napoli dalla sua famiglia e lui ha deciso di rimanere a Riccione). “Nell’ultimo anno mi hai bersagliato di scherzi […] Quando hai fatto finta di chiederti di sposarti hai ridicolizzato un gesto che sarebbe dovuto essere magico e importante”, ha spiegato. “Il 31 dicembre avresti potuto raggiungermi ma hai detto che eri stanco. Per me è stato un pugno allo stomaco”.

Uomini e Donne, news: Ginevra Pisani pronta a perdonare Claudio D’Angelo? “Non mi fido più di te”

Ginevra Pisani, ancora oggi, ha ammesso di sentire molto la mancanza di Claudio. “Dici di provare ancora qualcosa di importante per me, ma io ho paura. Ho paura di prendere una cantonata. Perché io temo che tu non tornerai ad essere quello che eri”, ha affermato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Per me non è facile, ma on mi fido più di te, anche se ti prometto che ci penserò a tornare sui miei passi, proprio come mi hai chiesto tu”, ha in fine scritto Ginevra. Una frase questa che, ora come ora, sembra lasciare una porta aperta a D’Angelo.