Uomini e Donne Oggi Claudio, lo scherzo: Ginevra terrorizzata, video

Uomini e Donne Oggi, Claudio D’Angelo e il ‘mostruoso’ scherzo a Ginevra Pisani: l’ex corteggiatrice, terrorizzata, lo prende a ceffoni, poi torna il sereno

Sarà che d’estate si è tutti più euforici, sarà che le vacanze danno il tempo di svagarsi e alleggerirsi, sarà quel che sarà… Fatto sta che Claudio D’Angelo, ex tronista di Uomini e Donne, in questo afoso luglio si è ingegnato a organizzare uno scherzo ‘mostruoso’ (nel vero senso del termine) alla sua Ginevra Pisani. L’ex corteggiatrice è rimasta letteralmente terrorizzata e superato lo spavento ha rifilato un paio di ceffoni meritati al suo uomo. Ma non è finita qui. Dopo aver superato la paura si è ripromessa di far pagare cara la marachella al compagno. Come? Che prepari il portafogli: una donna può essere assai più incline al perdono dopo una bella giornata di shopping.

Mercoledì 11 luglio: Claudio D’Angelo inizia i preparativi per lo scherzo. Ordina online il celebre costume di Scream, come fa sapere in una Stories Instagram. Lunedì 16 luglio: lo scherzo è attuato, filmato e pubblicato sui social. Al posto di un tranquillo risveglio mattutino, la Pisani è stata svegliata dal ‘mostro’. Come si vede dal video Claudio sgattaiola fuori dal letto matrimoniale, si traveste e si fa trovare di fronte all’amata. E lei? Come l’ha presa? Prima ha lanciato un urlo terrorizzato, poi, una volta che D’Angelo s’è tolto la maschera e l’ha abbracciata, gli ha rifilato un paio di ceffoni del tutto meritati. Finita qui. Nemmeno per idea: Ginevra sotto al post ha promesso di farla pagare cara al suo love.

Uomini e Donne Oggi: Claudio e Ginevra, un amore ritrovato

“Questa me la paghi Cla: 250 euro di shopping. Ho ragione ragazze?”. Da parte suo Claudio si è reso simpaticamente conto di aver tirato troppo la corda: “Forse stavolta ho esagerato un po’, lo scherzo mi è scivolato di mano. So che la pagherò cara ma, se notate, mentre urla, ero già pentito. Ve lo giuro”. Scherzi ‘terrificanti’ a parte, D’Angelo e Ginevra pare siano tornati in piena sintonia dopo la crisi di qualche mese fa che sembrava dovesse mettere fine alla loro relazione. Oggi, infatti, i due piccioncino di Uomini e Donne sembrano aver recuperato un ottimo equilibrio di coppia e pare proprio che abbiano costruito le basi di un amore solido.