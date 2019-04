Uomini e Donne news: Federica Spano dopo Cerioli si candida al Trono

Uomini e Donne news, Federica Spano si candida al Trono e confessa: “Con Andrea Cerioli non saremmo durati”

L’esperienza a Uomini e Donne non si è conclusa nel migliore dei modi per Federica Spano. Arrivata al Trono Classico per corteggiare Andrea Cerioli, è uscita single dal programma. L’ex corteggiatrice, nonostante tutto, non è per niente pentita di tutto quello che ha fatto quando era nello show. Grazie a Uomini e Donne, ha spiegato Federica al settimanale Vero, è riuscita a superare la sua timidezza e, per la prima volta, si è messa in gioco corteggiando un uomo che a lei piaceva molto. Oggi però, a distanza di tempo, la ragazza è arrivata ad una consapevolezza, ovvero che lei e Cerioli, in fondo, non erano fatti per stare insieme. “Abbiamo due caratteri molto simili e credo che per questo motivo non fossi la ragazza adatta a lui. Penso cercasse più stabilità e tranquillità e così si è indirizzato per un’altra. Con me quella serenità non poteva averla, siamo entrambi impulsivi e ci siamo scontrati spesso. A distanza di due mesi posso affermare con sicurezza che io e lui non saremmo durati insieme”.

Federica Spano, grazie alla popolarità raggiunta dopo Uomini e Donne, è adesso molto seguita sui social. I progetti lavorativi e personali, ha raccontato, sono tanti e diversi. Ritornare in TV? A Federica non dispiacerebbe, tant’è che quando le è stato domandato quale sarebbe la sua risposta qualora le venisse proposto il Trono lei, con sincerità, ha risposto: “Ho venticinque anni, non ho legami sentimentali, certo che non mi dispiacerebbe! Magari, visto che ho gusti un po’ complicati, potrebbe essere l’occasione giusta per trovare il principe azzurro”.

Uomini e Donne, Federica Spano dice la sua su Andrea Cerioli e Arianna: parole inaspettate

Cosa pensa oggi Federica Spano di Andrea Cerioli e Arianna? In questi giorni, su Instagram, l’ex corteggiatrice in merito alla coppia ha dichiarato: “Mi è capitato di vederli sui social… Sarò matta ma sono una bella coppia! Mi piacciono molto, credo che il loro amore sia vero e auguro a entrambi il meglio! Era destino”.