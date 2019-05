Uomini e Donne News, Fabrizio un fiume in piena: retroscena su Angela

Uomini e Donne News, Fabrizio Baldassare è un fiume in piena su Angela Nasti: retroscena inediti

Non si dà pace Fabrizio Baldassarre, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che è stato scaricato dalla tronista Angela Nasti un paio di settimane fa. A tormentare il ragazzo l’atteggiamento di Angela e i ‘non motivi’, almeno secondo lui, che avrebbero portato la sua eliminazione dal programma di Maria De Filippi. Un malessere che ora trova una forma estesa e razionalizzata, grazie a un’intervista che Fabrizio ha concesso al settimanale DiPiù Tv

“Quando in questi giorni la guardo in televisione, per la testa, mi passano mille pensieri. Angela mi aveva davvero conquistato, rapito, avrei voluto vivere fino in fondo questa storia“. Fabrizio è davvero inquieto e passa a narrare di essere tornato al suo lavoro di parrucchiere e di come molte persone lo fermino per chiedere come mai sia stato “gettato via in questo modo”. “La mia rabbia aumenta sempre più perché ogni giorno qualcuno mi riapre quella ferita, in fondo ancora aperta”. Baldassare spiega poi di essere stato stregato dal carattere di Angela, dai suoi vent’anni ‘maturi’ e dal suo modo di essere, tanto che l’ha portata a conoscere le “persone che più ama al mondo”, cioè la sua famiglia: mamma, papà e fratello.

Uomini e Donne News, Fabrizio: “Durante una ripresa esterna mi ha persino baciato”

“‘Tu mi fai stare bene, tu mi piaci tantissimo’, mi ripeteva sempre Angela […] Durante una ripresa esterna mi ha persino baciato”, racconta Fabrizio che svela altri dettagli: “Eravamo al lago, lei mi stava dicendo che con la mia serietà avevo conquistato anche i suoi genitori e, senza che me ne rendessi conto, ha preso la mia testa tra le sue mani, appoggiando le sue labbra sulle mie: è stato splendido“. Un’intesa che è andata avanti più di un mese, confida ancora. Poi qualcosa si è rotto, in particolare dopo una discussione scoppiata tra Giulia Cavaglia e la Nasti.

“No, non mi fido più di Angela”

Fabrizio, durante la discussione tra le due troniste, non è intervenuto: “Penso che quando due persone litigano, è bene farsi da parte e non intromettersi“. La questione, però, non piaciuta alla Nasti. “Finita la trasmissione, mi ha aggredito, dicendo che l’avevo delusa, che avrei dovuto prendere le sue difese“. Tuttavia dopo il qui pro quo, tra Fabrizio e Angela tutto è andato bene, fino al fatidico 10 maggio: “No, non mi fido più di Angela. Il fatto che non abbia motivato quel ‘no’ ha lacerato il mio cuore. […] Le voglio ancora bene e le auguro di trovare serenità con un uomo diverso da me. Ma dubito che troverà mai una persona coerente e, se vogliamo, presa da lei come lo ero io”.