Uomini e Donne news, l’ex Cavaliere Patrizio è stato arrestato: l’accusa

È stato un volto del Trono Over qualche anno fa, in queste ore il suo nome è tornato alla ribalta per una notizia di cronaca

Patrizio Faggioli di Uomini e Donne è stato arrestato con l’accusa di scippo. La notizia ha fatto il giro dei social e dei siti perché Patrizio è stato un volto del Trono Over di qualche anno fa. A rendere noti i fatti è stato il quotidiano La Stampa, che ha spiegato cosa è successo e ha fatto una breve ricostruzione dei fatti. L’accusa è di scippo e tutto è successo a Sanremo. I fatti pare risalgano a due anni fa, ma l’ex Cavaliere di Uomini e Donne è stato arrestato in questi giorni a Imperia.

L’uomo è stato accusato di aver individuato e pedinato la vittima per le vie della città e di averle sottratto la borsa appena imboccato un vicolo deserto. Nella borsa pare ci fossero 1500 euro, che la donna aveva appena prelevato in banca. Il caso ha voluto che questa notizia di cronaca su un personaggio visto in tv arrivasse insieme a un’altra: anche un ex concorrente dell’Eredità è stato arrestato.

Patrizio Faggioli vive e lavora in Costa Azzurra, precisamente a Cannes. Ha partecipato al Trono Over nel 2014, ma la sua esperienza non è durata molto. Nel programma comunque ha conosciuto la Dama Soraya, tra loro era scattata la scintilla e decisero di lasciare il programma insieme per conoscersi meglio fuori. La loro conoscenza però non fu delle più tranquille. Gli opinionisti, e non solo, nutrivano forti dubbi su Patrizio e non persero occasione di manifestare le loro perplessità.

Tina Cipollari tra tutti si rivelò la più dubbiosa tra tutti, ma alla fine Patrizio stupì tutti decidendo di andare via in poco tempo. Molti pensavano che fosse al Trono Over per visibilità, o per gioco. Invece nel giro di dieci giorni Patrizio e Soraya lasciarono insieme lo studio. Fu lui infatti a chiedere a Soraya di uscire insieme dal programma, perché affascinato dalla persona che stava conoscendo. Soraya accettò, poi non sono più tornati in studio per raccontare il loro amore. Era fine novembre del 2014 quando Patrizio lasciò Uomini e Donne, prima di rispuntare oggi per la notizia del suo arresto per scippo.