L’Eredità, arrestato concorrente di Insinna: padre ucciso e madre in coma

Marco Eletti, ex partecipante del game show di Rai1, è stato fermato dai Carabinieri. Il padre Paolo ucciso e la madre in gravi condizioni

Ennesimo omicidio familiare, questa volta a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Marco Eletti è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di avere ucciso il padre Paolo e ferito la madre. Il 33enne, impiegato tecnico in una azienda, una compagna con cui condivide la sua vita, ha partecipato lo scorso anno a L’Eredità diventando uno dei concorrenti di Flavio Insinna. Descritto come brillante, ambizioso e sempre pronto a nuove sfide, aveva anche un blog in cui raccontava le sue esperienze.

In particolare, parlava dei suoi romanzi thriller e di poesia. Di quell’esperienza televisiva fatta a L’Eredità aveva dichiarato che rivedersi in tv gli ha fatto un certo effetto e purtroppo la sua uscita continuava a intristirlo:

“Sono sempre severo con me stesso e questo episodio non fa eccezione”

Il game show in onda nella fascia preserale di Rai1 era più che un gioco, una sfida bellissima che però lo avrebbe appagato per intero solo arrivando in finale. Secondo gli inquirenti, Marco Eletti avrebbe cercato di uccidere anche la madre, trovata in stato di incoscienza con i polsi tagliati. Al momento si trova ricoverata presso l’ospedale di Reggio Emilia in gravi condizioni e in coma farmacologico. Secondo i medici sarebbe in pericolo di vita.

A dare l’allarme è stato proprio l’uomo. Avrebbe chiamato le forze dell’ordine nel tardo pomeriggio, raccontando di avere notato un principio di incendio in garage, nell’abitazione dei genitori. Attualmente non ha ammesso alcuna responsabilità mentre la casa di San Martino resta sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Per gli inquirenti si tratterebbe di un duplice delitto il cui movente era di tipo economico. Il corpo di Paolo Eletti, padre dell’ex concorrente de L’Eredità, era stato trovato poco lontano da quello della moglie con il cranio sfondato a colpi di martello. Secondo indiscrezioni, quando i Carabinieri coordinati dal pm Piera Giannusa sono arrivati sulla scena del crimine il giovane appariva scioccato.

Col passare delle ore, però, i sospetti si sono concentrati proprio attorno al figlio della coppia, ritenendo poco probabile l’iniziale ipotesi di un omicidio da parte della donna, seguito a un tentato suicidio. Per Marco Eletti è scattato l’interrogatorio, come riportano le cronache.

In assenza di una confessione, le dichiarazioni del giovane sarebbero state ritenute contraddittorie ed è stato emesso un provvedimento di fermo.