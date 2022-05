Davide Donadei di Uomini e Donne ha svelato il problema di salute che lo ha colpito un anno fa. Era l’estate scorsa quando sui social ha parlato di uno stato di salute che lo stava preoccupando e non poco, di difficoltà a guardarsi allo specchio e di un periodo troppo stressante. Una sensazione di malessere che gli impediva anche di mostrarsi sui social, perché non si sentiva a suo agio con sé stesso. Non aveva aggiunto altro, né aveva rivelato di cosa si trattasse. Lo ha fatto oggi, raccontando la sua esperienza sui social nel tentativo di poter essere d’aiuto a qualcuno.

Davide ha raccontato in una serie di Instagram stories il periodo difficile che ha vissuto un anno fa. Il più difficile per lui forse, si sentiva a terra sia dal punto di vista fisico sia moralmente. Un periodo cominciato giù durante Uomini e Donne, quando Davide ha iniziato a soffrire di acne. Lui pensava fosse dovuto allo stress, magari unito alle emozioni che stava vivendo in quel momento. Così però non era e se ne è accorto tornando a casa, felice insieme a Chiara ma con ancora il viso pieno di acne. “È una malattia che colpisce soprattutto lo stato mentale”, ha scritto invitando chi ne soffre a non sottovalutare il problema.

“Mi vergognavo un sacco a farmi vedere in giro, soprattutto dopo Uomini e Donne”. Poi ha imparato a conviverci, ha iniziato diverse cure e metodi per migliorare la situazione ma nessuno si è rivelato efficacie, né creme né diete. Evitava qualsiasi tipo di cibo che potesse scatenare l’acne e appena mangiava anche solo un biscotto il viso si ricopriva di brufoli e bolle. Davide ha mostrato le foto con l’acne, ha raccontato ancora di aver sentito i pareri di diversi medici sparsi per l’Italia, ma nessuno lo ha aiutato. Lui stava davvero molto male:

“Non ho mai avuto la forza di parlarne! E penso che sia lecito vedendo le foto precedenti. Devo ringraziare Chiaretta e tutta la mia famiglia che mi sono stati vicini. Mi vedevo un mostro. Ho fatto cicli di antibiotici durati mesi. Avevo perennemente la faccia gonfia e mi faceva male! La notte piangevo!”

Davide ha scoperto sulla sua pelle quanto sia difficile combattere l’acne, ma grazie a una dottoressa di Napoli è riuscito a tenerla a bada. Grazie alle cure che gli ha consigliato questo medico adesso la sua pelle è nettamente migliorata. Per questo è tornato a mostrarsi sui social senza timori, cosa che non faceva più. “Quasi sempre l’acne è scatenata dall’interno. Feci delle analisi e trovai sballati i valori della tiroide”, ha aggiunto ancora. Infine ha consigliato a chiunque ne soffra di rivolgersi a un medico competente e di non prendere mai iniziative. Davide Donadio oggi sta meglio e ha voglia di spaccare il mondo, ha scritto tra le stories.