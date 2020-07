Altro triangolo estivo, altro gossip. Dopo il rumorosissimo ‘trio’ Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi, eccone un secondo, stavolta in salsa Uomini e Donne. Vale a dire quello formato dall’ex tronista Daniele Dal Moro, dall’ex corteggiatore Matteo Guidetti e dall’ex gieffina Martina Nasoni. Nelle scorse ore si sono sprecate le indiscrezioni sui tre: prima si è raccontato di un presunto flirt in corso tra la Nasoni e Guidetti, poi di un incontro avvenuto tra Martina e Dal Moro a Jesolo. Amedeo Venza, voce del gossip nostrano sempre informata, ha parlato di una Nasoni contesa “tra due fuochi”. Nella fattispecie ha dichiarato che potrebbe esserci in corso una riflessione da parte della giovane per capire se riprovare per l’ennesima volta l’avventura con Daniele oppure se continuare con Matteo. I diretti interessati hanno detto la loro sulla vicenda…

Uomini e Donne News, Daniele Dal Moro perde le staffe

Non appena Daniele ha sentito il gossip su Martina si è presentato sul suo profilo Instagram smentendo categoricamente la voce. Amedeo Venza, che aveva diffuso lo spiffero, è stato apostrofato come un“ciarlatano” e inventore di “fake news”. Il presentatore ha ribattuto in maniera altrettanto dura, sostenendo che l’ex tronista sia capace solo di cavalcare le onde mediatiche. Insomma, un bel battibecco senza esclusione di colpi. Olè! Fatto sta che Dal Moro ha escluso un ritorno con Martina. E con Matteo Guidetti? Davvero i due fanno coppia? Ni, nel senso che l’ex gieffina, raggiunta dal profilo Instagram Uominiedonneclassiceover, ha fatto sapere che sta sì approfondendo la conoscenza con l’ex corteggiatore, ma parlare di love story è prematuro.

Uomini e Donne News: Giovanna Abate e Sammy, situazione complessa

Da un trono all’altro. Dal Moro, per via dell’emergenza sanitaria, non ha potuto concludere il trono. Giovanna Abate, invece, ce l’ha fatta e ha scelto Sammy Hassan. Pare però che i due siano già arrivati ai titoli di coda. Di recente è poi emersa una voce curiosa attorno alla giovane. Un tale Kristian, 22enne originario di padova, ha detto di averla baciata il 3 luglio mentre si trovava all’Argentario. Si attende la versione della Abate.