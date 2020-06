Martina Nasoni, nuovo fidanzato? Foto e video tra le braccia di Matteo

Il nuovo fidanzato di Martina Nasoni potrebbe essere davvero Matteo Guidetti di Uomini e Donne. Non si fa altro che parlarne in questi giorni e oggi siamo qui a darvi ulteriori aggiornamenti sulla presunta coppia. Chiaramente “fidanzato” è una semplificazione perché sappiamo con certezza che i due non si conoscono da molto tempo, ed è estremamente improbabile che abbiano deciso di iniziare già un percorso assieme: nel caso in cui il gossip fosse vero dovranno prima frequentarsi e imparare a fidarsi l’uno dell’altra prima di fare un passo importante come quello di cominciare una storia d’amore. L’ultima volta vi abbiam parlato di indizi provenienti dai social network, precisamente da Instagram, e oggi i pettegolezzi dipendono sempre dalla rete ma sono molto più espliciti.

Nuovo fidanzato Martina Nasoni, è Matteo Guidetti la nuova fiamma dell’ex gieffina?

Nelle storie di Martina Nasoni non si vede ma in quelle condivise dal Vicolo delle News sì: ieri un amico di Matteo ha festeggiato il compleanno e tra gli invitati c’era proprio lei, la vincitrice del Grande Fratello 16, che indossava un abito bianco e nero davvero bello. Guidetti, presissimo di Sara Shaimi a Uomini e Donne, a queste condizioni impiegherà poco tempo a dimenticare la tronista, visto che la Nasoni non ha da invidiare niente a nessuno. Certo una nuova storia d’amore impedirà a entrambi di essere tra le possibili scelte della redazione per la prossima stagione del programma ma anzitutto non si sono sposati, in secondo luogo quando l’amore arriva non c’è trono che tenga.

Martina Nasoni e Matteo Guidetti, un video in cui ballano vicinissimi: cosa bolle in pentola?

Nei video condivisi dal Vicolo delle News Matteo festeggia insieme a Martina ballando e gli atteggiamenti che hanno i due sono molto intimi, visto che lui la abbraccia mentre lei è di spalle: si può essere moderni quanto si vuole ma se un ragazzo si spinge a ballare così e una ragazza accetta c’è per forza sotto qualcosa; queste storie insomma sono un concentrato di feeling e sensazioni positive che ci fanno pensare che tra i due ci sia del tenero. Martina e Matteo non hanno ancora confermato alcunché ma se tutto dovesse filare liscio come l’olio state certi che arriverà ben presto qualche bella storia Instagram. Molto più bella di quelle che abbiamo condiviso con voi ieri. Ci sbagliamo? Vedremo.