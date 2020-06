Martina Nasoni e Matteo Guidetti, è flirt? Foto e video che li incastrano

Martina Nasoni e Matteo Guidetti sono fra i protagonisti del gossip di oggi. Certo qualcuno sta ancora pensando al fatto che Giovanna Abate e Sammy Hassan potrebbero essersi lasciati, ma – come ben sapete – non esistono solo le coppie più in vista e spesso a far parlare maggiormente sono proprio i personaggi secondari, diciamo così. Tra l’altro “secondari” fino a un certo punto, visto che la Nasoni è la vincitrice del Grande Fratello 16 e ha già fatto molto discutere per la sua chiacchieratissima relazione con Daniele Dal Moro. Ma veniamo al dunque: perché siamo qui a parlarvi di Guidetti e Martina? Cosa bolle in pentola tra i due dopo che lui non è stato scelto da Sara Shaimi a Uomini e Donne? Ve lo diciamo subito.

Matteo Guidetti e Martina Nasoni, il flirt è nell’aria: i video e le foto che incastrano i due

Le indiscrezioni vengono dalle talpe del Vicolo delle News che hanno segnalato degli indizi che messi assieme farebbero una prova, non schiacciante, certo, ma comunque verosimile. Le talpe spiegano che i due hanno iniziato a seguirsi su Instagram dopo essersi conosciuti a Riccione poco tempo fa; inoltre pare siano stati assieme a Milano Marittima con degli amici nello stesso hotel: lui ha taggato il posto mentre lei si è limitata a riprendere l’arredamento che è quasi identico a quello di Guidetti. E non è finita qui: le talpe hanno spiegato pure che anche se non sono mai comparsi insieme nelle storie Instagram la situazione è cambiata di notte perché in un video caricato da lui si sente proprio la voce di lei durante un brindisi; lo stesso Vicolo ha pubblicato un filmato che vede Ilenia, l’amica con cui Martina è andata a Milano, stare nello stesso posto in cui stava anche Guidetti. Solo coincidenze?

Martina e Matteo stanno insieme? Tanti dubbi ma qualcosa bolle in pentola

Non sappiamo cosa stia accadendo fra Martina e Matteo, visto che se si sono conosciuti da poco è sicuramente presto per parlare anche solo di una conoscenza, ma non è da escludere che ci sia un flirt in corso: Martina è una ragazza davvero carina, e le servirebbe riprendersi dopo la batosta di Daniele Dal Moro, e lo stesso si può dire di Matteo che sembra non aver preso per niente bene il rifiuto della Shaimi. Dovessimo saperne di più vi aggiorneremo.