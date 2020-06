Uomini e Donne, Daniele e Martina insieme? Lei stufa: “Lo dirò una volta”

Daniele Dal Moro ha lasciato Uomini e Donne per Martina Nasoni? Lei dice la sua, stufa dei gossip

Martina Nasoni ha deciso di mettere la parola fine ai gossip su Daniele Dal Moro. Da quando abbiamo scoperto che Daniele ha lasciato il trono di Uomini e Donne senza fare la sua scelta non sono mancati i commenti maliziosi dei fan. Ma non solo. Di recente infatti una ex corteggiatrice di Daniele, Angelica, ha sollevato diverse polemiche e dubbi sul suo trono. Si è domandata infatti se Uomini e Donne non sia stata solo una ripicca verso Martina e ha manifestato perplessità sul nuovo follow su Instagram dopo la fine del trono. Per qualcuno sono indizi di una frequentazione mai interrotta o ricominciata, quindi Daniele avrebbe lasciato Uomini e Donne per colpa di Martina. E così quest’ultima ha deciso di parlare oggi, dopo aver ricevuto diversi messaggi dai fan e non solo. Martina ha detto di essere stanca e di essere giunta al capolinea della sopportazione, per questo ha pubblicato uno sfogo. Delle stories che ha registrato stamattina ma ha pubblicato solo poco fa, nel pomeriggio, perché evidentemente stanca di tutte le voci sul suo conto.

Martina Nasoni interviene dopo le voci sul suo rapporto con Daniele Dal Moro: la verità

Martina ha spiegato che ormai entrare su Instagram per lei è diventato snervante, ma non ha intenzione di privarsene solo perché tutto ciò che fa viene collegato a Daniele. Addirittura qualcuno pare le abbia scritto che con un vestito indossato in un video Daniele si sarebbe arrabbiato. “Follia”, ha detto e scritto sulle stories. Avrebbe voluto lasciar correre, ma non riesce più a farlo: “Non ne posso più. Lo dirò una volta e basta”, ha specificato annunciando di voler dire la verità su lei e Daniele. Ha riflettuto molto prima di dire la sua verità sul rapporto che ha con Daniele oggi. Hanno vissuto un rapporto molto complicato, con tanti alti e bassi, ma si sono frequentati anche dopo il Grande Fratello per questo i fan pensavano fossero fatti l’uno per l’altra. Poi le loro strade si sono separate, dopo tanti litigi.

Uomini e Donne, Martina chiarisce: “Io e Daniele non stiamo insieme”

E oggi Martina ha chiarito: “Io e Daniele non stiamo insieme”. Si vogliono bene, anche perché insieme ne hanno passate tante, però non sono fidanzati. Sono uno l’opposto dell’altro, ha aggiunto, e adesso Martina chiede di rispettare questa situazione. “Non vi chiedo di capirla, vi chiedo di rispettarla”, ha chiosato l’ex gieffina. Martina e Daniele non stanno insieme e non è lei quindi la causa della non scelta a Uomini e Donne.