Martina e Daniele, è finita: “Sto vedendo un altro”, messaggi privati online

Grande Fratello, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro al capolinea: le ultime news

Tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro è finita, ancora una volta ma chissà forse definitivamente stavolta. Noi non saremmo pronti a giurarci, a dire il vero: siamo abituati infatti a questo tira e molla sin dal Grande Fratello 16. Si sono conosciuti proprio nel reality show e sin dai loro primi avvicinamenti la relazione non è stata facile. Molti non avrebbero scommesso un euro sulla durata del rapporto dopo il Grande Fratello, invece Martina e Daniele continuano a frequentarsi. O almeno lo hanno fatto fino a pochi giorni fa, quando Martina Nasoni si è molto arrabbiata con Daniele Dal Moro arrivando a bloccarlo ovunque. Le news su Daniele e Martina oggi non sono migliori, perché l’ultimo gesto di lui farà arrabbiare ancora di più lei!

Martina e Daniele, lui pubblica un messaggio privato della vincitrice del Gf 16

Daniele già altre volte ha pubblicato su Instagram dei messaggi privati ricevuti da Martina e lo ha rifatto oggi. Stavolta il messaggio non è un direct di Instagram, ma sembra essere la chat di Whatsapp. Lo ha fatto perché spesso viene accusato lui di rovinare tutto e ha voluto dimostrare il contrario. “Per tutti quelli che mi rompono i co….ni da mesi e mesi”, questo ha scritto pubblicando il messaggio privato di Martina. In quest’ultimo si legge: “Io mi sto facendo la mia vita e sto anche vedendo un altro ragazzo, te lo dico. Quindi gentilmente non parlare di me e io non parlerà di te, fatti la tua vita”. A quanto pare, Martina Nasoni sta conoscendo un altro ragazzo e sarebbe pronta a voltare pagina. Anche se solo pochi giorni fa difendeva il sentimento con Daniele attaccando Erica e Taylor Mega. Ovviamente Daniele verrà condannato da molti per aver pubblicato questo messaggio, ma ha subito scritto di essere dispiaciuto ma costretto a farlo per dimostrare di non meritare in tutto e per tutto gli insulti che riceve.

Martina e Daniele news, lo sfogo di Dal Moro: “Spero abbiate la decenza di lasciarmi in pace”

Nello sfogo successivo al messaggio di Martina, infatti, Daniele ha scritto: “Mi sono sentito le peggio cose insulti gravissimi a me alla mia famiglia ai miei amici. Mi avete descritto come un putt….re un bast…do un infame e chi più ne ha più ne metta, pur essendo io una persona, che ci crediato o meno, che se fa una cosa la fa col cuore altrimenti fa a meno di farla”. E ha concluso scrivendo: “Spero ora abbiate almeno la decenza di lasciarmi in pace ora. Con affetto, il lupo cattivo”. Martina ha risposto a questo gesto di Daniele con una diretta su Instagram in cui si è sfogata. Era visibilmente nervosa e arrabbiata spiegando il suo punto di vista: “Fa anche la vittima, nonostante tutto. Io non ho mai detto nulla che riguardasse me e lui, non ho mai detto nulla di quello che succedeva nella coppia”.

Daniele Dal Moro pubblica la chat con Martina, lei risponde

A proposito di una nuova frequentazione ha detto: “A prescindere da se sia vero o meno la cosa che avete letto, sono cavoli miei. Dopo tutto questo tempo che mi sento presa in giro, mi sento non apprezzata e svalorizzata, nonostante io ho provato in tutti i modi mi devo anche trovare tutte queste cose sui social? Se decido di prendere una strada diversa sono cavoli miei e ho diritto di poterlo fare, perché ci ho provato. E che non si dica che sono io a metterlo in cattiva luce, perché lui si è messo in cattiva luce nella Casa”. Pare sia stata accusata di essere una “finta santarellina” ed è a questo che non ci sta. Sul dire pubblicamente cosa succede nella coppia, invece, la vede diversamente da Daniele. Lei infatti non dirà mai nulla pubblicamente: “Di cose da dire ne avrei una marea, nonostante tutto sto qua zitta perché non ho bisogno dell’appoggio delle persone. […] Voi non sapete le cose, non le sapete. […] Non ha bisogno di difendersi sui social, perché non l’ho attaccato pubblicamente. […] Non devo passare io ora per l’unica str….a della situazione”. Martina ha anche detto che Daniele sta aizzando le persone contro di lei con questi suoi gesti e che una persona più sensibile non avrebbe affrontato bene la situazione.