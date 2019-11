Martina e Daniele si ritrovano, Nasoni attacca: “Non siamo Taylor e Erica”

Grande Fratello, Martina Nasoni si riavvicina a Daniele Dal Moro: le ultime news sulla coppia

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono tornati insieme, o per meglio dire si sono riavvicinati. Si sono ritrovati, ecco. Non sappiamo se considerarli fidanzati sia giusto o meno, probabilmente no visto che non hanno mai ufficializzato di essere una coppia. Tuttavia si frequentano ancora dopo il Grande Fratello e hanno superato diverse incomprensioni in questi mesi. L’ultima che li ha travolti sembrava essere insuperabile, a dire il vero. Martina si era arrabbiata davvero tantissimo solo poche settimane fa e sembrava decisa a chiudere con Daniele, anche perché lui aveva postato i loro messaggi privati. Le cose sono cambiate, perché non solo Martina e Daniele sono di nuovo insieme, per così dire, ma lei ha raggiunto una consapevolezza tale da attaccare altre coppie per difendere il suo rapporto.

Martina e Daniele di nuovo vicini, lei attacca: “Non siamo falsi come Taylor e Erica”

A chi le ha chiesto novità sul rapporto con Daniele, Martina ha risposto: “Siamo due che litigano tanto perché abbiamo due caratteri fortissimi, ma ci vogliamo bene veramente! Non abbiamo bisogno di inventarci le cose come fanno Taylor e Erica per fare spettacolo! Siamo ‘movimentati’ non falsi!”. L’attacco è stato alquanto gratuito, perché nessuno aveva tirato in ballo Erica Piamonte e Taylor Mega fino al suo commento. Eppure Martina non ha perso tempo per attaccare la sua ex compagna d’avventura al Gf 2019. Le fanpage di Erica sono accorse per difenderla e hanno domandato perché attaccare Erica, che non c’entrava nulla in quel momento. Martina ha risposto così: “Niente, ma semplicemente mi sono rotta le palle di tutto e tutti! E visto che qualcuno ha sempre parlato di me nonostante io non lo facessi, oggi mi gira bene (o male, sono punti di vista) e dico esattamente quello che penso!”.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si ritrovano: “Sicurezze che non mi aspettavo”

Qualcuno ha poi notato che Martina abbia risposto alle varie provocazioni con una notevole sicurezza e si è chiesto come mai. Seppure questa fan abbia scritto un commento ironicamente chiedendo cosa avesse preso per essere così sicura di sì, la risposta di Martina è stata invece seria: “Ho preso delle sicurezze che non mi aspettavo di ricevere… E sono contenta”. Da queste parole sembrerebbe di capire che tra Daniele e Martina le cose stiano procedendo per il meglio. Di sicuro non riescono a stare lontani e questo già dice tanto.