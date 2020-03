Uomini e Donne news, guerra a Dal Moro: cos’ha combinato il tronista

Daniele Dal Moro, a Uomini e Donne polemiche infinite sul tronista: percorso difficile per l’ex gieffino

Il percorso di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne sarà molto molto travagliato perché a giudicare da quanto stiamo vedendo il tronista rischia di scatenare una polemica a ogni registrazione. Non che chi lo critica abbia proprio torto, visto che certi suoi atteggiamenti possono effettivamente indisporre, ma è anche vero che sul trono abbiamo bisogno di persone che dimostrino di essere chi sono realmente senza filtri, onde evitare percorsi costruiti a tavolino solo per accumulare follower e fare serate dopo la fine del programma. Cos’è successo oggi? Parliamo di bilance, come ci avevano già annunciato le anticipazioni di molto tempo fa.

Uomini e Donne news, i casting di Daniele alle corteggiatrici: arriva la bilancia

La redazione ha dato la possibilità a Daniele di fare direttamente i casting alle corteggiatrici e di dare il verdetto in puntata: quasi tutte sono state bocciate ma se sulla maggior parte dei casi non è stato detto quasi nulla in alcuni i presenti in studio si sono straniti; facciamo riferimento proprio a quando il tronista ha chiesto a una corteggiatrice di pesarsi per verificare se stesse dicendo la verità. Lui l’avrà fatto senz’altro in buona fede ma anche gli errori possono essere commessi senza volerlo, e questo è un errore palese: a nessuno interessa il peso della gente né pensiamo che per Daniele fosse essenziale saperlo per iniziare una conoscenza, quindi la richiesta andava senz’altro evitata.

Giulia contro Dal Moro: “Tratti le ragazze come fossero soldatini!”

L’atteggiamento di Dal Moro non è piaciuto proprio a nessuno, se non a Tina Cipollari che ormai lo difende a spada tratta quasi sempre. Già in esterna una corteggiatrice del tronista, Giulia, si era fatta notare per essersi opposta a questi casting che riteneva assurdi; la stessa corteggiatrice si è mostrata ancor più infastidita in puntata: “Tratti le ragazze come se fossero soldatini. Le vuoi impostate come vuoi tu!”, queste alcune delle sue accuse. “Sei molto presuntuoso, egocentrico… devi scendere dal piedistallo – così ha continuato –! Ieri anzitutto è stato irrispettosissimo fare un colloquio come se tu stessi decidendo chi deve lavorare per te!”.

Carlo Pietropoli attacca Dal Moro, è guerra fra tronisti

“La vita è un po’ diversa eh!”, ha sottolineato Carlo Pietropoli che ovviamente si è beccato una risposta che non poteva non immaginare: “Questo che è il re dei cafoni e maleducati parla!”, ha controbattuto Daniele. “Questo è un programma televisivo – ha cercato di fargli capire Giulia –. Ci sono ragazze che non sono mai state in televisione. Non le puoi mettere in difficoltà da subito!”. Tra Giovanna, che è sempre più al centro dell’attenzione, e Daniele, che sembra poco interessato al giudizio degli altri, questo trono sta diventando sempre più movimentato!