UeD Giovanna confessa tutto su Giulio, Tina: “Ti voglio massacrare”

Giovanna Abate, a Uomini e Donne il confronto con Giulio Raselli non va a buon fine

Giovanna Abate non avrà vita facile a Uomini e Donne, visto che Tina Cipollari è completamente schierata contro di lei sin da quando corteggiava Giulio Raselli. Oggi ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione quando l’opinionista di UeD ha commentato le dichiarazioni della tronista proprio su Raselli che le ha voluto chiedere scusa per i toni usati alla scelta. “Mi meritavo – queste le parole di Giovanna a Giulio – di essere trattata meglio. Mi sarebbe piaciuto che tu fossi un bel ricordo. Alcune situazioni lo sono dentro di me, il resto no”. Giovanna insomma ha apprezzato il gesto di scuse di Giulio ma proprio non riesce a sorvolare sulla freddezza che il tronista ha usato nei suoi confronti.

Uomini e Donne, Giovanna non perdona Giulio: la tronista soffre ancora

Diciamo la verità: Giulio è stato effettivamente troppo irruento – come lui stesso ha dichiarato in puntata – nei confronti dell’Abate; è anche vero però che Giovanna probabilmente non riesce ancora a passarci su perché il suo cuore in qualche modo è rimasto ancorato a quei momenti che quindi le fanno male parecchio. Tutto dovrebbe risolversi quando la tronista riuscirà ad aprirsi davvero a qualcuno, molto probabilmente a Sammy Hassan che sembra piacerle non poco. A non condividere la reazione dell’Abate è stata Tina che crede che la tronista non sarà così tanto diversa da Raselli.

Tina Cipollari senza freni: “Ti voglio massacrare”, l’attacco a Giovanna

“Ti aspetto – queste le parole dell’opinionista – quando tu sarai vicina alla scelta. Voglio vedere come tu arriverai. Poi ti voglio massacrare. Voglio vedere cosa farà lei. Farai lo stesso percorso che ha fatto lui!”. “Non mi mancherà mai l’umiltà e l’umanità – ha subito controbattuto Giovanna –. Non credo neanche se lo vedo”. Tra la tronista e Tina sembra proprio non scorrere buon sangue al momento; staremo a vedere se le due si avvicineranno nel corso delle puntate. Pronostici?