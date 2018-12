Uomini e Donne news: le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018

Il 2018 è stato un anno importante per delle ex protagonisti di Uomini e Donne. Alcune corteggiatrici sono diventate mamma per la prima volta mentre altre hanno accolto il secondo figlio. Una grande emozione per Maria De Filippi, sempre vicina alla “sue creature” anche dopo la fine del programma. Scopri su Gossieptv chi è diventata mamma negli ultimi dodici mesi!

Sharon Bergonzi e Valerio

L’ex corteggiatrice di Andrea Cerioli è diventata mamma per la prima volta a giugno. L’impiegata campana ha avuto il piccolo Luigi dal marito Valerio, sposato a dicembre 2017. Sharon, dopo la delusione avuta da Andrea, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello showbiz. Pure sui social network è poco presente rispetto ad altre ex corteggiatrici di Uomini e Donne.

Rama Lila Giustini

Anche il figlio di Rama Lila Giustini è nato a giugno 2018. L’ex corteggiatrice e scelta di Jonas Berami ha avuto un bambino, chiamato Indra, dall’attuale fidanzato. La cui identità resta ancora top secret. Il giovane appare spesso sul profilo Instagram di Rama ma nessuno conosce il suo nome, la sua età o il suo lavoro.

Angela Artosin e Simone

Non proprio una corteggiatrice, bensì ex tronista dell’edizione 2007 del Trono Classico, Angela Artosin è diventata mamma per la seconda volta a luglio 2018. In estate è nato il piccolo Sante. Angela, sposata da tempo con Simone, è già mamma di Ismaele, nato nel 2016.

Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo

Una delle coppie più solide di Uomini e Donne ha avuto il secondo figlio nel 2018. Ad agosto è arrivato il piccolo Zeno. Eugenio e Francesca hanno pure Brando, che oggi ha tre anni. Dopo il secondogenito la coppia spera di sposarsi presto, impegni di lavoro permettendo.