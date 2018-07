Uomini e Donne Gossip, Angela Artosin mamma per la seconda volta, i dettagli del lieto evento: il padre, nome e peso del figlio e le prime parole dopo il parto

Angela Artosin, 37enne di Verona ed ex tronista dell’edizione 2007 – 2008 di Uomini e Donne, è diventata mamma: è nato il suo secondo figlio, Sante. A dare il lieto annuncio è stata la diretta interessata che ha pubblicato delle Instagram Stories del felice evento. Sempre via social si apprende che la nascita è avvenuta alle 10.08 di oggi, lunedì 23 luglio. Il piccolo maschietto pesa 3 chili e 200 grammi ed ha visto la luce grazie al parto cesareo. La gioia è naturalmente stata condivisa con il marito Simone, un imprenditore sposato dalla Artosin nel 2011. La famiglia sale così a quota quattro, visto che la coppia ha un altro bimbo, Ismaele, nato esattamente 2 anni e mezzo fa, ossia il 23 gennaio del 2016

La Artosin, sempre tramite le Instagram Stories, ha mostrato una prima immagine del bebè, la cui gravidanza era stata annunciata a fine 2017, durante il mese di dicembre. Nell’immagine ha fatto campeggiare anche la scritta ‘sorpresa’, dando il benvenuto a Sante. Poi ha fatto seguire un post in cui ha sottolineato la strana coincidenza che accomuna il neo arrivato al fratellino Ismaele: “Oggi è una giornata molto importante perchè Ismaele compie due anni e mezzo! Il regalo l’abbiamo fatto a lui o a suo fratello?! A tutti e due direi!! Per loro la scelta è stata il nuovissimo passeggino fratellare #bebeconfort così durante le passeggiate potranno chiacchierare vicini.”

Uomini e Donne Gossip: il percorso di Angela e gli altri ruoli in tv

Alla corte di Maria De Filippi la Artosin condivise il trono con Serena Enardu. Tra i suoi corteggiatori si ricorda Jack Vanore che tuttavia non riuscì a far decollare la storia con Angela che si ritirò dal trono, conobbe Simone e lo sposò nel 2011. Il suo percorso in tv non fu però circoscritto solo al programma Uomini e Donne: fu tra le finaliste a Miss Italia ed ebbe poi il ruolo di schedina a Quelli che il calcio e quello di valletta a Non fatevi prendere dal panico, show condotto da Gianni Morandi.