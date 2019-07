Uomini e Donne News coppie saltate. Mennoia sotto accusa: la replica

By

Uomini e Donne News coppie saltate. Raffaella Mennoia sotto accusa risponde: “Troppo potere decisionale? Io responsabile di molte cose”. La replica sorprende

Scoppiano le coppie e Uomini e Donne finisce di nuovo sotto accusa. Alcuni fan del programma si stanno facendo sempre più agguerriti, sostenendo che la trasmissione negli ultimi tempi stia facendo delle scelte sbagliate. Così, a cascare sulla graticola è stata anche Raffaella Mennoia, autrice dello show e braccio destro di Maria De Filippi. Nella fattispecie su Instagram un utente l’ha additata come principale causa dei percorsi poco fortunati di alcuni ragazzi dell’ultima stagione (vedi le vicende di Angela Nasti – Alessio Campoli e Manuel Galiano – Giulia Cavaglia). Un commento che non è passato inosservato e a cui la stessa Mennoia ha voluto rispondere.

“Il problema degli ultimi troni è il troppo potere decisionale lasciato alla Mennoia. Lei è la responsabile”. Questo il commento a cui Raffaella ha voluto rispondere. “Di molte cose sono responsabile. E di molto altro che nemmeno immagini…”, ha replicato l’autrice, lasciando un po’ tutti sorpresi. Cosa significa? Davvero si sente responsabile oppure le sue parole sono da leggere in chiave ironica? Mistero. Intanto sotto al commento si sono scatenati altri follower. Alcuni hanno difeso il programma e gli addetti ai lavori, sostenendo che dopotutto se si presentano persone che poi si rivelano altro non è un problema loro. Altri hanno invece puntato il dito su una serie di situazioni spinose venutesi a creare negli ultimi anni, mettendo fortemente in dubbio la credibilità di Uomini e Donne. I riferimenti sono stati ai troni di Claudio Sona, Sara Affi Fella e a quelli freschi freschi di Angela Nasti e Giulia Cavaglia.

Uomini e Donne News coppie saltate. Raffaella Mennoia: “Chiederemo a tutti di venire a raccontare”

A proposito dell’esito poco felice dei Troni di Giulia e Angela, la Mennoia nella giornata di ieri ha fatto sapere che con l’inizio della stagione di Uomini e Donne ci sarà sicuramente un chiarimento in studio di quanto accaduto. “Chiederemo a tutti, lo dico già qui pubblicamente, di venire a raccontare” ha scritto sempre su Instagram l’autrice in risposta a degli utenti che chiedevano delucidazioni.