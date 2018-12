Uomini e Donne news, Claudio Sona stanco delle offese sul web lancia una petizione: l’iniziativa per fermarli coinvolge la polizia

Sempre più spesso si legge di persone più o meno note prese di mira sui social da parte di profili falsi e non facilmente identificabili. Il cyberbullismo e l’odio che spopola sul web colpisce spesso anche i protagonisti di Uomini e Donne che, essendo molto conosciuti, si ritrovano ad essere seguiti e/o contattati da persone che non sempre si dimostrano carini e gentili nei loro confronti. L’ultimo a parlare di questo argomento, per esempio, è stato Claudio Sona. L’ex tronista, stanco degli attacchi gratuiti e delle cattiverie a lui scritte, ha deciso di fare qualcosa. Ai suoi follower il veronese ha confermato di essere intenzionato a bloccare e a denunciare alla polizia postale tutti i profili (veri e fake) che – da oggi in poi – lo insulteranno o offenderanno su Instagram.

Claudio, poi, ha anche lanciato un’importante iniziativa, facendo partire una raccolta firme intenta a bloccare il fenomeno. Di cosa si tratta? Sona, con una petizione, ha suggerito un utilizzo più responsabile dei social network proponendo una modifica per quanto riguarda l’iscrizione agli stessi. Secondo l’ex tronista sarebbe utile associare ad ogni profilo un codice fiscale, in modo tale da identificare subito lo stesso con una persona fisica. Un cambiamento questo semplice e fattibile che, stando a quanto spiegato da Claudio, sarebbe in grado di assicurare una maggiore tracciabilità. Il volto noto di Uomini e Donne ha lasciato tutti i link per aderire all’iniziativa su Instagram. Lo stesso, poi, ha anche spiegato come fare per partecipare e firmare la petizione.

Uomini e Donne: l’appello di Claudio Sona a Storie Italiane contro il cyberbullismo

Il cyberbullismo è un argomento che sta molto a cuore a Claudio Sona. L’ex tronista di Uomini e Donne non è la prima volta che parla della questione. Durante una sua ospitata a Storie Italiane, per esempio, il veronese aveva parlato del suo rapporto con i social soffermandosi in particolare sui giovani che lo seguono. Quest’ultimi, secondo lui, dovrebbero essere maggiormente seguiti nel loro approccio al mondo del web, proprio per evitare episodi spiacevoli e talvolta deleteri per un ragazzo o una ragazza.