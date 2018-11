Uomini e Donne, Claudio D’Angelo prende le difese di Raffaella Mennoia e attacca Oscar Branzani: la reazione di Eleonora Rocchini

La diatriba che ha coinvolto nelle ultime ore Oscar Branzani, Eleonora Rocchini e Raffaella Mennoia si è estesa a macchia d’olio sui social. Gli utenti attivi sul web che hanno assistito alla lite, al momento, appaiono molto divisi al riguardo. Se da una parte c’è chi ha preso le difese di Oscar ed Eleonora dall’altra, invece, c’è chi si è schierato pubblicamente dalla parte di Raffaella Mennoia. Di quest’ultimo gruppo, per esempio, fa parte Claudio D’Angelo, anche lui ex protagonista di Uomini e Donne. Il ragazzo, nello specifico, ha attaccato Oscar ed Eleonora, ribadendo la sua stima nei confronti del programma e muovendo precise critiche alla coppia. “Questo per me è divertirsi non fare lo scemo” ha scritto Claudio su Instagram stories postando una foto di lui e la fidanzata Ginevra a Uomini e Donne.

Claudio D’Angelo non ha fatto nomi sul suo profilo ma, ovviamente, è facile capire perché le sue parole fossero indirizzate a Oscar ed Eleonora. L’immagine, così come la frase aggiunta da Claudio, è stata immediatamente ripostata da alcune pagine di gossip attive su Instagram, arrivando così fino ai ai diretti interessati. Come hanno reagito? Oscar, nelle sue stories, ha accusato Claudio di essersi intromesso nella discussione solo per attirare l’attenzione e “fare gossip”. Eleonora, invece, ha commentato l’immagine condivisa da gossiptvofficial con un freddo: “Ma lui chi è?”. Possibile che non ha riconosciuto Claudio o forse, come hanno insinuato i maligni, la sua voleva essere una chiara frecciatina?

Uomini e Donne, Eleonora Rocchini attacca Raffaella Mennoia: l’autrice di Uomini e Donne risponde

Eleonora Rocchini, stando a quanto raccontato da lei stessa su Instagram, avrebbe provato a mettersi in contatto con Raffaella Mennoia nelle ultime ore. L’autrice di Uomini e Donne, secondo la versione dell’ex corteggiatrice, si sarebbe però negata al telefono e avrebbe bloccato Branzani. A queste accuse, però, la Mennoia ha replicato sostenendo il contrario e non ritrattando niente di tutto quello detto da lei sulla coppia.