Uomini e Donne news, Claudio e Ginevra pronti al matrimonio? L’indizio

News Uomini e Donne, Claudio D’Angelo sposa Ginevra Pisani? Il simpatico indizio

Nessuno (o quasi) avrebbe mai scommesso su Claudio e Ginevra. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne non è stata apprezzata dal pubblico sin dal primo momento. Per guadagnarsi la fiducia e l’affetto dei telespettatori ci hanno messo un po’ più di tempo rispetto agli altri ex volti del Trono Classico. Un po’ per la differenza d’età e un po’ perché in tanti preferivano Sonia Lorenzini alla Pisani, D’Angelo e la sua scelta non hanno ricevuto sin da subito un grande riscontro. In ogni caso, ad oggi le cose sono cambiate. I due sono amatissimi dai fan della trasmissione di Maria De Filippi, forse anche perché hanno dimostrato di essere una coppia sincera, solida, innamorata e felice. Oggi, si inizia a parlare di nozze a causa di un simpaticissimo evento che li ha resi protagonisti di un matrimonio a cui hanno preso parte entrambi.

Attraverso il proprio profilo Instagram, l’ex tronista ha fatto sapere ai followers che Ginevra ha preso il bouquet della sposa nel corso del matrimonio a cui sono stati invitati. Nello scatto condiviso sui social si nota una Pisani molto felice mentre tiene in mano i fiori è al fianco del suo amato D’Angelo. Scherzando, il ragazzo dichiara: “Quindi ragazzi ora che Ginevra ha preso il bouquet della sposa, cosa succede?” Di tutta risposta, la diretta interessata interviene lasciando un ironico commento. “Amore mi raccomando, voglio un anello grande quando la mia mano. Grazie.”

Uomini e Donne: Claudio e Ginevra al settimo cielo dopo la crisi

D’Angelo e la Pisani sono usciti da non molto tempo da un brutto periodo di crisi. I due si erano allontanati per un po’, ma poi l’amore è tornato alla luce. Insieme sono felicissimi e hanno appianato finalmente ogni divergenza. Lo stesso ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato nel dettaglio cos’era accaduto tra lui e la sua fidanzata.