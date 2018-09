By

Uomini e Donne, Claudio e Ginevra: le dichiarazioni di lui che parla anche di Georgette Polizzi di Temptation Island

Anche l’ex tronista di Uomini e Donne Claudio D’Angelo si è sottoposto al gioco delle domande su Instagram. Il giovane ha risposto alle numerose curiosità sulla sua relazione con Ginevra Pisani che, dopo un momento di crisi, è ripresa alla grande. Ma Claudio ha speso qualche parola pure per Georgette Polizzi, che ha conosciuto nel 2016 a Temptation Island. “Quante volte fate l’amore tu e Ginevra?”, ha chiesto un follower piuttosto curioso. “Tutte le volte che possiamo! E la cosa pazzesca è che più il tempo passa (ormai sono quasi due anni), più l’affinità aumenta”, ha replicato Claudio, che ha dunque sottolineato che la passione con Ginevra è più che mai forte nonostante il recente periodo di stallo.

E a proposito della crisi vissuta con Ginevra, Claudio ha fatto sapere: “È stato un momento molto difficile e doloroso. Notti insonni, lontani l’uno dall’altro con la paura che arrivasse da un momento all’altro la chiamata che ti diceva che era tutto finito. È stato proprio lì che invece abbiamo capito quanto tenevamo l’uno all’altro e, mettendo sul piatto tutte le problematiche che avevamo, abbiamo cercato di risolvere ad una ad una. Oggi siamo più forti di prima”. Per fortuna l’ex protagonista di Uomini e Donne può contare sui suoceri, che ha definito meravigliosi: “I genitori di Ginevra sono persone stupende. Mi hanno accolto come un figlio fin dal primo giorno. Hanno sempre tifato per noi e lo fanno tutt’oggi”.

Uomini e Donne: Claudio D’Angelo e il pensiero per Georgette

Tra una domanda e un’altra, Claudio D’Angelo ha risposto pure a chi gli ha chiesto di Georgette Polizzi, la stilista che ha tentato qualche anno fa a Temptation Island e che oggi è affetta da sclerosi multipla. “Non ci siamo più sentiti. Ci siamo rincontrati a Uomini e Donne dopo l’esperienza dell’Isola, ma da lì mai più sentiti. So che sta passando un momento delicato e per questo le mando un grosso augurio per il suo futuro“, ha detto il fidanzato di Ginevra.