Georgette Polizzzi, sclerosi multipla: ricaduta, come sta la stilista

Georgette Polizzzi, sclerosi multipla: la stilista ha avuto una ricaduta, come sta

Georgette Polizzi, che si è fatta conoscere al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island con il fidanzato Davide Tresse, sta combattendo una dura battaglia contro la sclerosi multipla. La solare e tenace stilista nelle ultime ore ha avuto una ricaduta. A dare la notizia è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. Tuttavia Georgette, nonostante il dolore, non ha perso la sua brillantezza e la sua voglia di combattere, come testimoniano le sue ‘battagliere’ parole e il suo spirito da guerriera. Oggi è tempo di ‘day after’, per usare un’espressione con cui ama descrivere il giorno dopo le ricadute.

“Ieri sera non stavo in piedi… sfinita e dolorante”

“Ieri sera non stavo in piedi – scrive Georgette su Instagram –… sfinita e dolorante”. Fortunatamente però la ripresa non si è fatta attendere, così come non si è fatta attendere la solita verve positiva che contraddistingue la stilista: “Ho aspettato il mio ‘day after’. Io lo chiamo così il giorno dopo, perché ogni volta che sono stata male sapevo che il giorno dopo sarebbe andata meglio!”. Infine la chiosa all’insegna della tenacia e della forza d’animo: “E allora sapete cosa vi dico?!? BECCATEVI STO CAVOLO DI DAY AFTER!!💪🏽💪🏽💪🏽”. La Polizzi è una vera donna guerriera. Addirittura da quando ha scoperto di essere stata colpita dalla sclerosi multipla si è rimboccata le maniche ancor più, proiettandosi anima e corpo nel lavoro e nell’amore, quello che condivide con Tresse.

Georgette: lavoro e amore a gonfie vele

E a proposito di lavoro la Polizzi ha raccontato di recente quanto il lancio della sua nuova linea di moda sia stata una decisione felice ma non facile. “Pazzesca la vita… quante cose variano… mutano e cambiano abito! Poco più di un mese fa, dopo tante richieste, ho deciso di lanciare la linea di tee GeorgettepoL ®️… Sinceramente mi vergognavo e ripetevo al mio staff che non me la sentivo… Mi sembrava una cosa spocchiosa!“. E invece l’attività sta andando a gonfie vele, tanto che sono arrivate anche aziende importanti sui suoi prodotti. Pure l’amore va forte: le nozze con Davide non sono un miraggio.