Georgette Polizzi: “Mi vergognavo, ora aziende importanti mi contattano”

Georgette Polizzi di Temptation Island parla del suo brand: “Avevo il terrore di risultare esagerata”

Georgette Polizzi non è solo nota al pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo di Canale 5 Temptation Island insieme al suo fidanzato Davide Tresse, ma è famosa per essere anche una stilista con un brand tutto suo. La Polizzi, che sta lottando contro la sclerosi multipla, ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram come si sentiva prima del lancio della nuova linea e come è andata a finire. “Pazzesca la vita… quante cose variano… mutano e cambiano abito! Poco più di un mese fa dopo tante richieste ho deciso di lanciare la linea di tee GeorgettepoL ®️… Sinceramente mi vergognavo e ripetevo al mio staff che non me la sentivo… Mi sembrava una cosa spocchiosa!! E loro mi dicevano è il marchio e ci stà!! Ma io vedevo comunque il mio nome scritto lì su quel pezzo di tessuto e avevo il terrore di risultare esagerata. Ed invece… ad ogni è diventata la best seller del mio brand“ ha scritto Georgette.

Georgette Polizzi: “Aziende importanti mi contattano per creare articoli con il mio logo”

“Ci sono aziende importanti che mi contattano per creare articoli con il logo GeorgettepoL®️ e mi sembra ancora impossibile!!” ha rivelato Georgette Polizzi tramite il suo post su Instagram. “Grazie a tutti voi per avermi regalato questa gioia…. un giorno chi lo sà magari diventerà un must have e guardando indietro penserò a quanto stupida è stata la mia esitazione…” conclude poi la stilista.

Georgette Polizzi e la malattia: continua a fare passi avanti

Intanto, Georgette Polizzi continua a combattere contro la sclerosi multipla. Un passo alla volta, Georgette continua a migliorare, come dimostra l’ultimo video che ha reso pubblico sui social network in cui nuota in piscina per una vasca intera con il sostegno del suo fidanzato Davide Tresse.