Temptation Island: Georgette Polizzi sta meglio e nuota con Davide: “Ce l’ho fatta”

Georgette Polizzi continua a combattere contro la sclerosi multipla e nuota per una vasca intera con il sostegno di Davide Tresse

Georgette Polizzi, stilista nota anche per la sua partecipazione al programma di Canale 5 Temptation Island, sta combattendo contro la sclerosi multipla. Georgette ci tiene ad aggiornare continuamente i suoi fan riguardo ai suoi progressi. La Polizzi riesce a fare ancora dei passi avanti. Da due mesi, infatti, ha lasciato la sua “carrozza” come definisce lei la sedia a rotelle e, in più, è riuscita a nuotare per una intera vasca in piscina. “Queste sono le cose che amo condividere sui social. Ce l’ho fatta pollini… e voglio condividere con voi questa gioia!” ha scritto Georgette Polizzi su Instagram. “Ho lanciato la carrozza due mesi fa ed oggi sono riuscita a fare una vasca intera senza fermarmi!“ ha affermato ancora la stilista.

Georgette Polizzi e il suo fidanzato: “Davide condivide con me ogni mio traguardo”

“La coordinazione ancora mi manca… i muscoli fanno malissimo… ma la voglia di farcela ha vinto tutto!” ha scritto Georgette Polizzi su Instagram pubblicando il video della nuotata in piscina. “E poi lui, Davide Tresse, condivide con me ogni mio traguardo!” afferma parlando del suo fidanzato con cui ha partecipato al programma televisivo Temptation Island. Il suo Davide è davanti a lei, infatti, e la segue premuroso sostenendo la sua fidanzata. “Ed è proprio come la canzone che ho scelto: QUANTE VOLTE NELLA VITA PENSIAMO DI NON FARCELA?!? FORSE TROPPE… alle volte però basta volerlo e la forza di farcela arriva!” dice infine Georgette Polizzi trasmettendo ancora una volta dei messaggi positivi.

Georgette Polizzi dopo la partecipazione a Temptation Island tornerà in televisione con due programmi

Dopo la partecipazione a Temptation Island, Georgette Polizzi si prepara a tornare di nuovo in televisione. “Presto mi vedrete in due programmi tv diversi. Molto belli ma per ora non posso svelarvi niente!” ha rivelato la stilista.