Georgette Polizzi di Temptation Island torna in tv in due nuovi programmi

Temptation Island: Georgette Polizzi protagonista di due nuovi programmi in televisione

La sclerosi multipla non sta fermando Georgette Polizzi. Anzi, da quando l’ex protagonista di Temptation Island ha scoperto di avere questa malattia sta vivendo le proprie giornate con maggiore entusiasmo e vitalità. Tra una seduta e un’altra di cure, la fidanzata di Davide Tresse continua ad occuparsi della sua azienda d’abbigliamento, dei suoi account social (è anche un’apprezzata e seguita web influencer) e di un imminente ritorno in tv. Ebbene sì, dopo l’esperienza di due anni fa nel programma di Filippo Bisciglia, Georgette è pronta per riapparire sul piccolo schermo. Ad annunciarlo la diretta interessata attraverso il gioco delle domande su Instagram: “Presto mi vedrete in due programmi tv diversi. Molto belli ma per ora non posso svelarvi niente!”.

In quali programmi tv vedremo Georgette di Temptation Island

Georgette Polizzi ha preferito non rilasciare ulteriori informazioni riguardo il suo futuro televisivo ma non è escluso che uno dei due impegni sia nel salotto di Barbara d’Urso. La scorsa primavera la giovane stilista ha presenziato a Pomeriggio 5 in più di un’occasione, raccontando della sua passata storia d’amore con Luca Dorigo, ex tronista di Uomini e Donne. Barbarella avrà richiamato Georgette alla sua corte? Chissà… la Polizzi potrebbe poi approdare in qualche format di moda e stile, come Detto Fatto che già in passato ha ospitato Ludovica Valli, altra ex tronista nonché amica di Georgette.

La sclerosi multipla di Georgette Polizzi

In attesa di saperne di più, Georgette Polizzi si dà da fare per combattere la temibile sclerosi multipla. Una malattia scoperta per caso e che ha spinto l’artista ad essere più combattiva che mai. “Non mollo”, ha assicurato l’ex di Temptation Island.