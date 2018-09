Uomini e Donne news, Claudio D’angelo: parole speciali per il Trono Classico

By

News Uomini e Donne, Claudio D’Angelo: un messaggio speciale dopo l’esperienza al Trono Classico

Sono passati due anni da quando Claudio D’Angelo è salito sul trono di Uomini e Donne. L’ex tronista si è infatti visto passare da tentatore di Temptation Island a tronista di una delle trasmissioni più amate dagli italiani. Ad oggi, il giovane è ancora felicemente fidanzato e innamorato della sua Ginevra Pisani, nonché corteggiatrice scelta proprio all’interno dello studio di Maria De Filippi. Questa settimana è tornato in onda sia il Trono Classico che Over e i telespettatori hanno avuto modo di conoscere i protagonisti di questo stagione. In attesa di entrare nel clou delle varie conoscenze, D’Angelo ha condiviso sui social un messaggio molto speciale indirizzato proprio al programma tv di Canale 5.

Claudio e Ginevra hanno superato a meraviglia il periodo di crisi che li aveva presi alla sprovvista nel corso di questa estate. Ora hanno ritrovato finalmente la serenità e l’amore che li ha sempre tenuti uniti, nonostante tutto e tutti. Erano infatti davvero molte le persone che non credevano che tra D’Angelo e la Pisani potesse durare molto a lungo. Nonostante ciò, i diretti interessati non si sono mai persi d’animo e hanno continuato dritti per la loro strada, dimostrando a tutti di essere follemente innamorati l’uno dell’altra. Su Instagram, l’ex tronista ha condiviso il suo personale pensiero nei confronti della trasmissione che lo ha fatto conoscere al pubblico di Canale 5.

Uomini e Donne, Claudio D’Angelo ricorda l’esperienza al Trono Classico: il messaggio social

Claudio, su Instagram scrive: “Esattamente 2 anni fa! Il consiglio che ad oggi posso dare è: mettetevi in gioco, uscite dalla vostra routine, esponetevi, vivete. A priori tanta gente snobba alcune realtà pensando non possano servire, pensando siano superficiali. Niente di più sbagliato. Superficiale è che non prova qualcosa a prescindere. Quello che sono oggi è grazie alle esperienze che ho fatto ieri.”