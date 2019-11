Uomini e Donne News, Claudia in confidenza sulla rottura tra Luigi e Irene

Uomini e Donne News, Claudia Dionigi in confidenza: le parole sulla rottura tra Luigi e Irene e la stoccata sui Troni di quest’anno (“Allibita”)

Claudia Dionigi può considerarsi una ‘sopravvissuta’ assieme a Lorenzo Riccardi, vista la moria di coppie sbocciate e poi scoppiate negli ultimi Troni di Uomini e Donne. Lei e il Cobra continuano a mietere dolci sentimenti, hanno iniziato la convivenza e, nonostante le discussioni non manchino (d’altra parte a quale coppia vera e sana mancano?), sono più che felici. La stessa Dionigi lo ha rimarcato di recente, concedendosi ai suoi fan Instagram, ai quali ha offerto molte altre chicche. L’ex corteggiatrice ha infatti parlato anche della rottura sentimentale avvenuta tra Luigi e Irene, oltre a spendere opinioni sui Troni di quest’anno. Troni che non le stanno piacendo un granché, eccezion fatta per uno…

“La convivenza procede alla grande. Le discussioni ci sono come in ogni coppia, ma siamo tanto felici”, fa sapere Claudia a proposito del suo rapporto con Riccardi. Spazio quindi alla rottura che ha coinvolto Irene e Luigi: “Ovvio che mi dispiace. Se c’è il sentimento le cose si superano piano piano, altrimenti no”. Circa il naufragio della relazione, ieri ha detto la sua per la prima volta la diretta interessata. La Capuano è stata intervistata da Giada Di Miceli, conduttrice del programma radiofonico ‘Non succederà più’ (Radio Radio), spiegando i motivi che hanno portato il rapporto al capolinea e dicendo candidamente di sperare che le cose possano sistemarsi.

Uomini e Donne News, Claudia Dionigi: “Se devo essere sincera questo Trono mi sta lasciando sempre più allibita”

“Ogni tanto mi riguardo le puntate, almeno si rideva un po’”, ha inoltre dichiarato la Dionigi riferendosi al Trono di cui fu protagonista. Quel “ogni tanto si rideva un po’” è parsa una frecciatina verso i troni attuali. E infatti, l’ex corteggiatrice poco dopo ha aggiunto: “Se devo essere sincera questo Trono mi sta lasciando sempre più allibita. In ogni caso ditemi quello che volete, ma a me piace solo Giovanna. La vedo vera. Poi magari mi sbaglierò. Non so, vediamo cosa succederà”.