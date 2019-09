Uomini e Donne news, Clarissa e Federico, uragano Dorian: aggiornamenti

Uomini e Donne news, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, uragano Dorian: nessun danno per la coppia, parla l’ex corteggiatore

Allarme rientrato per Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La coppia sbocciata a Uomini e Donne abita a Miami e nei giorni scorsi in molti fan si sono preoccupati per la minaccia dell‘uragano Dorian. Fortunatamente per i due e per tutta la popolazione della città della Florida la calamità naturale ha cambiato tragitto non toccando al momento la metropoli in cui vivono. Tuttavia Dorian ha portato devastazione e morte in alcune isole delle Bahamas che hanno vissuto ore drammatiche. Finora le morti registrate sono state sette. I decessi però potrebbero essere di più. Si attendono notizie più dettagliate.

A tranquillizzare i fan nelle scorse ore è stato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Gregucci infatti è apparso su Instagram, pubblicando una serie di Stories in cui ha spiegato che la minaccia dell’uragano, almeno nella zona in cui abita con Clarissa, è stata sventata in quanto Dorian ha cambiato tragitto rispetto a quello che si era prospettato qualche giorno fa. Dunque tutto sotto controllo. Si ricorda che la coppia, nella giornata di domenica, aveva fatto sapere di essere in procinto di lasciare temporaneamente la sua abitazione. Una decisione preventiva dettata dal fatto che i due vivono al primo piano e quindi facilmente soggetti a essere inondati. Così, in via precauzionale, avevano fatto sapere che sarebbero stati ospitati da degli amici in attesa degli sviluppi metereologici.

Uomini e Donne, Clarissa e Federico: le fake news circolate nelle scorse ore

Gregucci e Marchese non corrono rischi, a differenza di alcune fake news diffuse in questi giorni che descrivevano situazioni drammatiche per i due. Nel frattempo Dorian ha attenuato la sua forza distruttiva. Arrivato alle Bahamas tra domenica e lunedì, portando danni catastrofici, ora è stato declassato da categoria 5 (la più alta) a categoria 2 nella scala Saffir-Simpson, quella con cui si misura l’intensità delle perturbazioni. Gli esperti hanno riferito che è stato il più potente uragano che abbia mai colpito le Bahamas da quando questi fenomeni vengono misurati.