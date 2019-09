Clarissa Marchese e Federico Gregucci lasciano casa: allarme uragano

Clarissa Marchese e Federico lasciano casa temporaneamente per mettersi al riparo dall’uragano Dorian. Gregucci spiega la situazione ai fan allarmati

Federico Gregucci e Clarissa Marchese, dopo il matrimonio, sono tornati a Miami, città in cui vivono da diverso tempo. In queste ore i fan della coppia sbocciata a Uomini e Donne hanno cercato di capire se i loro beniamini rischieranno qualcosa per l’arrivo dell’uragano Dorian che nella giornata di domani si abbatterà su una parte dell’America. Sulla vicenda Gregucci ha realizzato una serie di Stories Instagram in cui ha spiegato come lui e Clarissa si sono organizzati per prevenire danni e per preservare la loro incolumità.

“Speriamo bene e che l’uragano abbia cambiato direzione”

“L’uragano qui ancora non è passato. Ha iniziato a piovere oggi, però, a quanto pare, dovrebbe colpire il nord della Florida e non qui per fortuna, ma ancora non si sa”, fa sapere l’ex corteggiatore. “Stanotte – aggiunge – passa sulle Bahamas e domani vediamo. Comunque io e Clarissa stiamo bene e andremo a casa di un amico nostro in un palazzo alto e non al primo piano. Noi ce ne dobbiamo andare perché siamo appunto al primo piano e sicuramente si allagherà. Speriamo bene e che l’uragano abbia cambiato direzione. Speriamo sia davvero così”.

L’uragano Dorian ha raggiunto la categoria 5, la più alta

L’uragano Dorian, che si è rafforzato raggiungendo la categoria 5, la più alta, secondo le ultime previsioni del Centro nazionale degli uragani americano (Nhc), con venti fino a 260 km/h, potrebbe colpire prima il nord-ovest delle Bahamas, poi la Florida tra domani e martedì. Tuttavia è difficile prevedere con quale intensità visto che ha cambiato traiettoria nelle scorse ore. Anche Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, ha informato direttamente la cittadinanza tramite un tweet: “Il Sud Carolina potrebbe essere colpito molto più forte di quanto inizialmente pensato; così anche Georgia e Nord Carolina. [Dorian] si sta muovendo ed è molto difficile da predire, tranne che per il fatto che è il più grande e forte che abbiamo visto in decenni. Restate al sicuro!”.