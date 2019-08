Clarissa Marchese incinta? Spunta un pancino sospetto: la foto

Clarissa Marchese è incinta? Ai fan non sfugge un dettaglio… molto importante!

Clarissa Marchese è incinta? L’ex tronista è convolata a nozze con Federico Gregucci, la sua scelta a Uomini e Donne, solo pochi mesi fa. La coppia non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia, ma chissà se è in progetto adesso che vivono ancora a Miami. Federico e Clarissa dopo il matrimonio infatti sono tornati a vivere in America, dove l’ex corteggiatore lavora da un po’ di tempo ormai. Lei ovviamente lo ha seguito, ancor prima di diventare sua moglie, e ancora oggi il loro nido d’amore è a Miami. Adesso manca solo un piccolo tassello per rendere il quadro perfetto, ovvero un figlio per Clarissa e Federico! L’ex tronista sarà davvero incinta?

Uomini e Donne, Clarissa e Federico aspettano un figlio? Spunta un pancino sospetto

Nelle ultime stories di Instagram, Clarissa e Federico scherzano e ridono insieme ma in pochi frame c’è lei di profilo. Ed è qui che i fan hanno notato un pancino sospetto! In effetti Clarissa è sempre stata in formissima, non ha un filo di pancia ed è per questo che appena si nota un po’ di rotondità scatta la curiosità. Nella stories in questione, Clarissa indossa un abitino rosa e svasato, di quelli che nei primi mesi di gravidanza aiutano anche a nascondere il pancino. Clarissa è incinta davvero oppure no? I fan se lo chiedono ormai da qualche ora sul Web, ma sui profili social della coppia tutto tace. Né una né l’altro hanno ancora proferito parola, per confermare o smentire.

Clarissa Marchese incinta? La coppia non nasconde il desiderio di avere un figlio

Tuttavia, i sospetti non sono così infondati. Da una parte è vero che nel video sembrerebbe che Clarissa sia incinta ma potrebbe trattarsi di un effetto ottico, del vestito o dell’inquadratura. Eppure, pensando che qualche settimana fa l’ex tronista aveva confessato che poteva esserci presto un bimbo in arrivo allora è facile pensare, tra il pancino e queste dichiarazioni, che sia già incinta! Non resta che attendere le dichiarazioni ufficiali della coppia, in un caso o nell’altro dovranno pur far sapere ai fan qual è la verità.