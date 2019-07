Uomini e Donne gossip Clarissa e Federico, figlio in arrivo: la confessione

Clarissa e Federico dopo il matrimonio, come procede? L’ex tronista si racconta

Clarissa e Federico dopo il matrimonio potrebbero diventare molto presto genitori! La notizia di Clarissa Marchese incinta potrebbe infatti giungere da un momento all’altro. No, non è ancora il momento di parlare di gravidanza in corso, ma la coppia ha fatto sapere che vorrebbero presto allargare la famiglia. Si sono sposati a fine maggio e adesso sono ancora in Italia, insieme a famiglia e amici. Oggi Clarissa ha risposto a un po’ di curiosità dei fan e ha raccontato come procede la vita matrimoniale. Per loro ovviamente non è cambiato molto, visto che vivono insieme si può dire da subito dopo Uomini e Donne. Adesso che sono marito e moglie però avvertono di essere ancora più legati, sentono di avere un legame più forte. E di sicuro a unirli c’è anche la voglia di mettere su famiglia insieme.

Clarissa e Federico presto genitori? “Lavori in corso”

Tra le tante domande giunte su Instagram, pare che molte fossero su figli in arrivo. Clarissa e Federico avranno presto un figlio? L’ex tronista oggi ha risposto così: “La domanda più frequente, non posso ignorarla più!”, e poi una gif con su scritto “Lavori in corso!”. Insomma, non c’è bisogno di spiegare tecnicamente cosa sta succedendo, ma la coppia di Uomini e Donne potrebbe presto annunciare l’arrivo di un baby Marchesucci! Intanto ad agosto torneranno a vivere a Miami, dove lavora Federico Gregucci. Dunque i bimbi nascerebbero in America o in Italia? Clarissa ha risposto anche a questo: “L’idea è quella di farli nascere a Miami, ma come mi ha insegnato troppo spesso la vita, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo”.

Clarissa e Federico news, viaggio di nozze rimandato: parla l’ex tronista

Ma insomma, questa vita matrimoniale come procede? Ecco cosa ha detto Clarissa a proposito: “Tutto bene… Grazie! Ci stiamo godendo casa, le nostre famiglie, gli amici, i nostri luoghi… Proprio per questo abbiamo rimandato il viaggio di nozze, per noi che siamo sempre lontani, soli, non c’è luna di miele migliore che goderci i nostri affetti”. La luna di miele però è solo rimandata, perché hanno piena intenzione di farla. Certo, a meno che non arrivi prima la gravidanza! Pare abbiano però cambiato meta: “A dire il vero saremmo dovuti andare in Madagascar, ma come dicevo abbiamo preferito rimandare… Adesso stiamo valutando mete come Brasile, Messico, Jamaica… Da vedere! Come sapete, le nostre valigie sono sempre pronte”.