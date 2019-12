UeD news, Cecilia: una storia con un ragazzo fidanzato e su Stefano..

Uomini e Donne news, Cecilia Zagarrigo si svela: una storia del passato finita male, Temptation Island Vip l’ha aiutata

Cecilia Zagarrigo, dopo Temptation Island Vip, è tornata negli studi di Uomini e Donne per corteggiare Carlo Pietropoli. Non è la prima volta che il pubblico di Canale 5 la vede scendere quelle scale. I telespettatori l’hanno conosciuta inizialmente durante il percorso di Oscar Branzani e subito dopo in quello di Luca Onestini. Ed ecco che ora ha scelto di rimettersi nuovamente in gioco, perché crede ancora nell’amore e in questo programma che segue sin da quando è bambina. Non appena ha visto Carlo ha pensato ‘perché non lui?’ E così ha deciso di intraprendere questa nuova esperienza. Ma non è più quella di un tempo, come spiega lei stessa nella sua intervista su Uomini e Donne Magazine. La Zagarrigo spiega di essere una persona pià matura e di aver bisogno di quell’amore travolgente che da tempo non prova più. Ma cos’è accaduto nella sua vita sentimentale in questi anni? Cecilia racconta al settimanale di avere avuto delle frequentazioni, ma quasi nessuna ha lasciato un segno.

In particolare, racconta di una storia finita male: “Un anno e mezzo fa è arrivata al capolinea una relazione che andava avanti da quasi un anno con una persona che mi ha preso in giro dall’inizio alla fine. Ovviamente a mia insaputa. Questo ragazzo era fidanzato da sette anni con un’altra donna”. Non sappiamo chi sia il ragazzo in questione, ma proprio a causa di questa relazione Cecilia non riesce più fidarsi di nessuno. Sta sempre in allerta, convinta che possa cadere in inganno. A darle il coraggio di rimettersi in gioco è stata proprio l’esperienza a Temptation Island Vip. In particolare, qui ha conosciuto Stefano Macchi, che si trovava nel reality per mettere alla prova la sua storia d’amore con Anna Pettinelli.

News Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo: osservando Stefano Macchi ha capito cos’è l’amore

“Al contrario di ciò che pensano molti, mi ha fatto riscoprire cosa voglia dire ‘amare’, che emozioni si provino stando lontani dalla propria compagna, quali siano le reali debolezze e insicurezze che un uomo tiene nascoste nella vita normale”, confessa Cecilia, parlando del suo rapporto con Stefano. Proprio osservando lui, è riuscita a ritrovare una piccola parte di lei. Attraverso Temptation Island ha avuto così la possibilità di capire cosa voglia dire “amare davvero”. Tornata a casa, ha rivelato a tutti di aver riscoperto sé stessa. Proprio per tale motivo, oggi la ritroviamo seduta lì, nello studio dove l’abbiamo conosciuta diversi anni fa. Naturalmente Cecilia si augura di poter uscire dal programma dopo aver trovato anche lei la persona giusta.