Anna Pettinelli e Stefano Macchi oggi: il rapporto con Cecilia Zagarrigo che divide

Stefano Macchi e Anna Pettinelli stanno ancora insieme?

Cosa ne è stato di Anna Pettinelli e Stefano Macchi dopo Temptation Island Vip 2? Oggi la coppia è ancora forte come un tempo oppure i due innamorati si sono lasciati nonostante il falò di confronto sia finito abbastanza bene? La risposta a questi interrogativi viene direttamente dai profili Instagram dei due partecipanti di Temptation Island e anche da un’intervista molto recente che la coppia ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni. Partiamo subito dalle certezze: oggi Anna Pettinelli e Stefano Macchi stanno ancora insieme e non c’è alcuna intenzione da parte di entrambi di lasciarsi. C’è però qualcosa di più, su cui vale la pena soffermarsi.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi oggi: lui giocherellone su Instagram

Su Instagram vediamo che la Pettinelli è molto concentrata sul lavoro, tant’è che i post che pubblica su Instagram riguardano quasi esclusivamente la sua carriera; Stefano invece è molto più giocherellone e le storie pubblicate sul social network di Mark Zuckerberg strappano sempre qualche risata e in alcuni casi coinvolgono proprio la sua Anna: in uno degli ultimi ad esempio si vede una patata con un paio di cuffie a richiamare quel “Bella Patata sono io!” che è diventato uno dei tormentoni di quest’edizione.

Temptation Island Vip, Anna e Stefano dopo il programma: lei attacca, lui si giustifica

Se su Instagram gli indizi sono pochi è su un’intervista di Tv Sorrisi e Canzoni che sono tanti i dettagli sulla storia d’amore che i due continuano a vivere. Anna proprio non riesce a digerire ciò che Stefano ha fatto con Cecilia: “Quello che è successo – ha spiegato – lo hanno visto tutti: lui aveva con Cecilia atteggiamenti affettuosi […] Non puoi stare con me e flirtare con lei […] Perché dovrebbe sentirla? […] Per lui al mondo devono esistere sette miliardi e mezzo di persone… meno una!”. La Pettinelli è irremovibile su questo punto sebbene Stefano abbia più volte ripetuto durante l’intervista di Tiziana Lupi che per lui era solo un’amicizia: “Io – queste le sue parole – non ho fatto niente di male, sono solo stato me stesso […] non c’è stato alcun flirt […] Non avrei mai immaginato che lei stesse soffrendo per qualcosa che non esisteva”.

Cecilia Zagarrigo dopo Temptation Island Vip: siparietti divertenti su Instagram

Non sappiamo al momento se con Cecilia si rivedrà perché Anna è stata categorica: “Cecilia – ha continuato Stefano – è niente più di un’amica. Se fossimo a scuola sarebbe la compagna di banco simpatica con cui ti diverti a tirare le palline di carta […] Sono talmente in buona fede che non perdo la speranza di far capire ad Anna come stanno realmente le cose”. La storia di Anna e Stefano insomma oggi continua a gonfie vele nonostante la gelosia che siamo sicuri emergerà ogni volta che si parlerà di Temptation Island Vip. E Cecilia? La Zagarrigo pubblica continuamente storie divertenti e sketch sul suo Instagram, di cui uno di un giorno fa potrebbe essere riferito proprio al programma a cui ha partecipato: “Gli uomini – queste le parole che la Zagarrigo pronuncia scherzando – sono come i bagni: quando li cerchi non li trovi mai, quando li trovi sono occupati, quando li trovi liberi sono in uno stato pietoso”. Solo siparietto oppure qualcosa di più? Chissà.