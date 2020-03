Uomini e Donne news, Carlotta e Marco: cosa è successo dopo le lacrime

News Uomini e Donne, tra Carlotta Savorelli e Marco Cedolin è finita prima di iniziare

Carlotta Savorelli e Marco Cedolin sembravano destinati a uscire assieme da Uomini e Donne, e invece oggi abbiamo visto che tutto è finito con un autentico disastro: è stato lui infatti a dire che i suoi sentimenti non sono ricambiati, e a domanda di Maria De Filippi ha pure ammesso di essersi preso una cotta, quindi niente che passi subito; da parte sua Carlotta si è detta dispiaciuta, ha spiegato che all’inizio andava tutto per il verso giusto ma che ha poi notato che le mancava quel qualcosa in più, che potremmo riassumere con le classiche “farfalle nello stomaco”, per decidere di iniziare una storia al di fuori.

Uomini e Donne news, i post di Carlotta e Marco che confermano la rottura

In studio nessuno se l’è presa con Carlotta, anzi Tina Cipollari ha persino invitato Marco a evitare drammi; il ragazzo però era visibilmente dispiaciuto perché ci è rimasto malissimo e sperava che il rapporto si evolvesse. Le cose non sono andate così, e sembra che non ci saranno ulteriori sviluppi sulla storia: siamo andati a spulciare i profili Instagram di entrambi infatti e nessun messaggio è stato pubblicato. Lui ha scritto a commento di una foto, quella che vedete qui di seguito, un post che sembra far riferimento a quanto accaduto: “Ci sono viaggi che si fanno con un unico bagaglio, il cuore”; lei tra le tante storie Instagram ha pubblicato un ambiguo “La vita non ti chiede di essere perfetto, ti chiede solo a imparare ogni giorno a essere la migliore di te stesso” che potrebbe non essere riferito a nulla. Nessuna novità insomma. Non positiva almeno.

Anticipazioni Trono Over, cosa succederà tra Carlotta e Marco adesso?

Certo ci sono anche le registrazioni da fare – e chissà cosa succederà di questi tempi – ma dubitiamo che qualcosa cambierà davvero: lei ci è sembrata sicura di quanto detto in puntata e lui quasi rassegnato. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.