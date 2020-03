Trono Over, rivoluzione Coronavirus: ora si balla così, inizia Gemma

Uomini e Donne Over, rivoluzione anche nei balli: come cambia la trasmissione col Coronavirus

Rivoluzione Coronavirus al Trono Over di Uomini e Donne, e se siete attenti saprete perché invece al Trono Classico la situazione non è ancora cambiata: semplicemente perché il programma non è in diretta, e tutte le puntate che abbiamo visto e che stiamo vedendo del Trono Classico sono state registrate prima del decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Le registrazioni del Trono Over invece stanno avvenendo anche in questi giorni, ed è per tale motivo che avete visto applicate tutte le precauzioni di cui siete a conoscenza e che siamo invitati a osservare attentamente.

Trono Over, Gemma Galgani e Algemiro: ballo a distanza con hula hoop in mezzo

Ieri vi abbiamo spiegato perché Barbara De Santi fosse in collegamento e per quale motivo invece Gemma Galgani potesse stare in studio; oggi vi facciamo notare un altro cambiamento che dipende sempre dal Coronavirus che purtroppo sta flagellando l’Italia: i balli di gruppo non ci saranno, e quelli individuali avverranno attorno a un cerchio, com’è accaduto oggi proprio con Gemma che ha accennato a qualche passo assieme ad Algemiro, visibilmente imbarazzato dal ballo attorno all’hula hoop.

Registrazioni Trono Over, presto nuove puntate su Canale 5

Ricordiamo che con oggi sono terminate le registrazioni disponibili del Trono Over, e che quindi molto presto le Dame e i Cavalieri dovranno in qualche modo mettersi in contatto o riunirsi, ovviamente a debita distanza, per fare un’altra puntata: staremo a vedere se saranno adottate altre precauzioni, anche se già quello che abbiamo visto ci fa dire senza dubbio che a Mediaset si sono attrezzati bene per andare avanti finché l’emergenza non cesserà.