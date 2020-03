Gemma Galgani in studio, Barbara De Santi in collegamento: ecco perché

Trono Over, perché Barbara De Santi è in collegamento e Gemma Galgani è in studio: la spiegazione

Nelle puntate in onda in questi giorni del Trono Over stiamo vedendo come la redazione di Uomini e Donne ha preso le giuste misure in osservanza delle disposizioni del Governo in merito all’emergenza Coronavirus. Il parterre è disposto in maniera insolita, le sedie non sono più vicine tra loro ma ben distanziate, in ogni direzione. Molti hanno notato però che Barbara De Santi è in collegamento e Gemma è in studio: perché? Qualcuno si è posto questa domanda, ma forse sfugge un particolare. Le puntate di Uomini e Donne sono registrate e in particolare questa puntata è stata registrata domenica, ovvero il giorno dopo che il presidente Conte ha dichiarato zona rossa tutta la Lombardia e altre province d’Italia.

Gemma Galgani in studio, Barbara De Santi no: ecco perché

Barbara sabato scorso era già a Roma, quindi probabilmente lei non è entrata in studio perché essendo isolata la Lombardia, anche lei sarebbe dovuta rimanere isolata. Oppure ha fatto rientro in Lombardia dopo il decreto e da qui la redazione ha creato il collegamento. Insieme a lei anche altri partecipanti del Trono Over erano in collegamento, ovvero Rosario e Francesca. Gemma Galgani non è di Milano né di altre città lombarde o messe in zona rossa sabato notte, con il primo decreto. Gemma è di Torino, che non era ancora stata dichiarata zona isolata quindi lei era in studio per questo motivo. Adesso cambierà tutto, adesso che tutta l’Italia è zona rossa il Trono Over dovrà trovare altre soluzioni oppure sospendere le registrazioni. Idem per il Trono Classico.

Barbara De Santi in collegamento a Uomini e Donne: il messaggio su Instagram

Su Instagram Barbara ha scritto: “Ringrazio la redazione e la produzione di Uomini e Donne che mi hanno permesso di ‘essere presente pur essendo assente’ con la speranza che questo periodo difficile diventi al più presto un ricordo lontano, lasciando spazio alla luce, alla salute, ai sorrisi e agli abbracci che ora mancano così tanto”.