Uomini e Donne news, Camilla aggiorna i fan: Con Riccardo? “Stiamo insieme”

Uomini e Donne, Camilla ribadisce: Con Riccardo? “Niente pause, stiamo insieme”

Perché Riccardo e Camilla hanno deciso di non vivere più insieme? I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati? A queste domande loro stessi in persona avevano cercato di rispondere circa due settimane fa. Con un lungo video pubblicato sui social, infatti, sia l’ex tronista che la sua attuale fidanzata avevano provato a far chiarezza sulla situazione. Entrambi, nello specifico, avevano fatto sapere ai propri follower di aver deciso di prendersi una pausa e di stare per un certo periodo lontani. Fin da subito, però, sia Riccardo che Camilla ha specificato che la cosa nulla aveva a che fare con il loro rapporto di coppia. Non si stavano quindi lasciando ma, semplicemente, sarebbero andati a vivere per un po’ in case diverse. L’annuncio dei due volti noti di Uomini e Donne, tuttavia, non ha impedito agli utenti del web che li seguono di trarre conclusioni affrettate e di dire la propria sull’intera questione.

Secondo le male lingue, nello specifico, Riccardo e Camilla starebbero inscenando tutto, e questo solo per tornare a far parlare di loro. Stanca di queste accuse, allora, l’ex corteggiatrice poche ore fa è tornata a dire la sua su Instagram. “Non avete capito che di pause non ne abbiamo mai viste?” ha scritto la ragazza in un commento di risposta lasciato sotto la sua ultima foto “Siamo fidanzati, siamo in vacanza insieme, per un periodo non vivremo insieme perché ci sono dei problemi che devono essere risolti che non hanno nulla a che vedere con la nostra storia”. Nessuna speculazione quindi, solo dei piccoli intoppi che, noi in primis, ci auguriamo vengano presto risolti dalla coppia.

Uomini e Donne, l’annuncio di Riccardo e Camilla: “Abbiamo deciso di non convivere più”

“Abbiamo deciso di non convivere più” avevano detto di Riccardo e Camilla su Instagram ad inizio agosto. Il video del loro annuncio, allora, aveva spinto subito molti a parlare di una possibile crisi. Questa ipotesi, come abbiamo visto, è stata più volte smentita dai diretti interessati.